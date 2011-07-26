طرح مبارزه با انگل های داخلی و خارجی دام در یزد اجرا شد

محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ضرورت پوشش همه جانبه دامهای استان یزد علیه بیماریهای انگی داخلی و خارجی، به ویژه بیماری خطرناک تب کریمه کنگو که یک عامل خطر جدی برای استان است، دامها با استفاده از سموم به صورت رایگان تحت پوشش عملیات سمپاشی قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: طرح رایگان مبارزه با انگل های داخلی و خارجی دام در 9 شهرستان استان در حال اجراست.

موسوی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح طی دو ماه نخست سال جاری، 10 هزار راس گاو و گوساله و بیش از 200 هزار راس گوسفند و بز و بالغ بر یک میلیون مترمربع جایگاه دام سمپاشی و شربت ضد انگل خورانده شد.

وی از دامداران خواست: برای مبارزه علیه انگل های دامی، بهسازی جایگاه دام، ورود و خروج کنترل شده دام، تعویض هر ساله سم به دلیل مقاومتهای انگل ها به سموم و سمپاشی به موقع جایگاه و دام اقدام کنند.