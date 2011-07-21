امداد ساحلی در نوار دریای خزر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی عصر پنجشنبه در جلسه مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: کشور ما جزو کشورهای حادثه خیز است و مدیریت بحران باید بلاخیز بودن ایران را مد نظر قرار دهد.

وی تصریح کرد: همه ملل در تاریخ حوادث مختلف را تجربه کردند وبه وجود آمدن حواث مثل سیل و زلزله بر کسی پوشیده نیست و این حوادث باید به نحوی مدیریت شود که در مواقع بحران کمترین آسیب جدی به منطقه حادثه دیده وارد شود.

قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر مدیریت کامل در زمان بحران افزود: به دست اندرکاران مدیریت بحران باید آموزش های لازم در مواقع بحران داده شود.

وی با اشاره به مصوبه سال 86 کشور درمورد کنترل بحران و ایجاد ارتباط با استانداری بیان داشت: برای کنترل بحران کمیته های مختلفی تشکیل شد که بار اصلی مدیریت بحران برعهده وزارت بهداشت و درمان است.

ناصحی با اعلام اینکه از 41 حادثه موجود در جهان حدود 31 حادثه را در کشور تجربه کردیم افزود: باید قبل از ایجاد بحران آگاهی لازم به مردم داده شود تا نحوه همکاری مردم با دست اندرکاران حوزه مدیریت بحران کاملا مشخص شود.

وی با اشاره به حادثه سیل اخیر در شهرستان های مازندران بیان داشت: صحیح است که ابعاد سیل وسیع نبود ولی برای کنترل بحران نیاز به مدیریت داشت و تاکید ما این است که امکانات مرکز فوریت ها به روز باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه مازندران قطب معین بحران استان تهران است افزود: در حال برنامه ریزی برای ایجاد امکانات مدیریت بحران برای 10 میلیون نفر و تهیه برنامه راهبردی در مواقع بحران برای پنج دانشگاه حوزه شمال کشور هستیم.

وی با اشاره به وجود 300 کیلومتر سواحل در مازندران افزود: هر ساله مرگ و میر ناشی از غرق شدن در دریا بحران جدی برای استان است که با ایجاد امکانات امداد ساحلی درصدد کاهش حوادث ناشی از غرق شدن در دریا هستیم.

ناصحی ادامه داد: یکی از تکالیف هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی مازندران ایجاد امکانات امداد ساحلی است.

وی افزود: در حال برنامه ریزی برای ایجاد امداد ساحلی در نوار دریای خزر هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: مدیریت بحران باید برنامه ریزی مناسب برای کلیه خطرات ناشی از حوادث را پیش بینی و در مدت زمان کوتاه برای مهار آن برنامه داشته باشد.