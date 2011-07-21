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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

سالاری فر:

488 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در لرستان پرداخت شد

488 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شعب بانک مسکن استان لرستان از پرداخت 488 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد سالاری فر ظهر پنج شنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به واحدهای مسکن مهر در استان اظهار داشت: قراردهای منعقد شده برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر و همچنین واحدهای روستایی بیش از 740 میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: از این میزان بیش از 488 میلیارد تومان به واحدهای مسکن مهر روستایی و واحد های مسکن مهر در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر پرداخت شده است.

مدیر عامل شعب بانک مسکن استان لرستان با تاکید بر ارائه سند مالکیت واحدها قبل از قسط بندی تسهیلات بانکی مسکن مهر ادامه داد: باید اداره کل ثبت اسناد استان کار صدور سند واحدهای مسکن مهر استان را در اولویت کاری خود به خصوص در شهرهای زیر 25 هزار نفر قرار دهد.

کد مطلب 1364121

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