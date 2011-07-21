دستپاچگی صهیونیستها از انتشار ویدئوی جنجال آفرین در یوتیوب

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه مدافع حقوق بشر با انتشار ویدئویی در یوتیوب که در آن یک نظامی اسرائیلی اسلحه خود را بارها به طرف یک فلسطینی بی دفاع گرفته و وی را تهدید می کند از جنایات هر روزه صهیونیستها در مناطق فلسطینی پرده برداشت.

در این ویدئو که مربوط به عملیات نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری در روز هجدهم ژوئن است، صهیونیستها برای بازداشت یک جوان فلسطینی به اتهام پرتاب سنگ، به منطقه بیت عمر در نزدیکی الخلیل هجوم آورده و با مقاومت یکی از بستگان این جوان روبرو می شوند.

این مرد غیرمسلح با حائل شدن بین جوان فلسطینی و یک نظامی اسرائیلی از بازداشت وی جلوگیری می کند که این اقدام خشم این نظامی را برانگیخته و سبب می شود وی بارها اسلحه مسلح را به سمت صورت وی نشانه رود.

در پی انتشار این ویدئو فرماندهی نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) از بیم آغاز موج دیگری از انتقادها علیه وحشی گری های صهیونیستها، ناچار به واکنش شد.

بنا بر گزارش روزنامه هاآرتض سخنگوی IDF در همین رابطه گفت : این موضوع بسیار جدی به نظر می رسد و باید به آن توجه شود. وی همچنین از تشکیل گروهی برای تحقیق در این مورد خبر داد. این نخستین بار نیست که تصاویر جنایات نظامیان اسرائیلی در مناطق فلسطینی در رسانه ها منتشر می شود.