شهادت یک مبارز و بازداشت 16 نفر/هراس صهیونیستها از 10 هزار موشک مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس امروز اعلام کرد که یکی از مبارزان این جنبش بر اثر ریزش تونل به شهادت رسید.

گروه های مقاومت فلسطین برای کاهش مشکلات ناشی از محاصره نوارغزه تونلهایی را برای تامین نیازهای خود از مناطق اطراف نوارغزه حفر می کنند که ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح در این تونلها آنها را بمباران می کند.

خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی امروز 16 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری ربودند و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

بازداشت فلسطینی ها توسط ارتش رژیم صهیونیستی تقریبا هر روز به بهانه اینکه این افراد تحت تعقیب هستند صورت می گیرد. این بازداشتها در حالی انجام می شود که جنگنده های صهیونیستی طی یک هفته اخیر حملات خود را به نوارغزه شدت بخشیده اند.

در همین حال شبکه ندای قدس به نقل از روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارونت" اعلام کرد: محافل صهیونیستی بر این باورند طی 4 ماه گذشته حجم انتقال موشک و جنگ افزارهای موشکی به داخل نوارغزه چند ده درصد افزایش یافته است و به رقمی حدود 10 هزار موشک افزایش یافته است در حالی که در رابطه با حجم مواد منفجره این رقم چند صد در صد است.

به زعم سازمانهای اطلاعاتی صهیونیستی، اطلاعات آنها حکایت از دستیابی مبارزان فلسطینی به موشکهای دور برد، گراد ، موشکهای ضد تانک و موشکهای ساده ضد هوایی دارد.

بنا بر اعلام این روزنامه صهیونیستی، با وجود آنکه طی یک هفته گذشته تعداد موشکهای شلیک شده از نوار غزه به شهرک های صهیونیست نشین افزایش پیدا کرده اما سامانه ضد موشکی گنبد آهنین تاکنون موفق به رهگیری حتی یک موشک هم نشده است.