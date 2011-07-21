300 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در لرستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فروزش ظهر پنج شنبه در دیدار با استاندار لرستان ضمن تشریح فعالیت های صورت گرفته در سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر 17 مرکز ثابت و سیار فنی و حرفه ای در پادگان ها، زندان ها و صنایع استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به تعداد مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد نیز در استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر 300 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با بیان اینکه این تعداد مراکز آموزشی آزاد و دولتی در استان سالانه 50 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار می دهند بیان داشت: در حال حاضر در 9 شهرستان استان به غیر از سراب دوره فعالیت های آموزشی فنی و حرفه ای صورت می گیرد.

فروزش با اشاره به رشد اعتبارات سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان طی دولت نهم و دهم ادامه داد: میزان اعتبارات عمرانی استان لرستان از سال 78 تا 83 تنها یک میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

وی یادآور شد: این در حالیست که این میزان اعتبارات از سال 84 تا 89 به بیش از شش میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان عنوان کرد: همچنین میزان اعتبارات سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان در زمینه تجهیزات و تعمیرات در حال حاضر به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است.

فروزش از ایجاد رشته های فنی و حرفه ای جدید در استان لرستان خبر داد و یادآور شد: سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان این آمادگی را دارد که بنگاههای اقتصادی و صنوف استان را با استفاده از آموزشگاههای موجود، خرید خدمات، استفاده از مربیان سایر استانها و اعزام متقاضیان به استانهای همجوار آموزش دهد.