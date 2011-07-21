وستروله برای گفتگو با مقامات افغانستان وارد کابل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان امروز پنجشنبه وارد کابل شده و مورد استقبال رسمی مقامات افغانستان قرار گرفت.

وی در نخستین برنامه سفر خود به افغانستان با "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو می کند. این سفر پس از آغاز واگذاری کنترل امنیت مناطق مختلف افغانستان به نیروهای این کشور انجام می شود.

با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا سال 2014 میلادی نیروهای آلمانی نیز که بیشتر آنها در شهر مزار شریف مستقر هستند تا پایان این سال این منطقه را تحویل نظامیان افغان خواهند داد.

وستروله همچنین قصد دارد با "زلمای رسول" همتای افغان خود و نیز ژنرال "جان آلن" فرمانده جدید نظامیان ناتو در افغانستان دیدار و درباره وضعیت جنگ با شبه نظامیان در این کشور گفتگو کند. گفتنی است سفر وستروله به افغانستان به دلایل امنیتی تا آخرین لحظات مخفی نگاه داشته شده بود.