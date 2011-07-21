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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

استارت مقدماتی طرح نفوس و مسکن از البرز زده شد

استارت مقدماتی طرح نفوس و مسکن از البرز زده شد

کرج - خبرگزاری مهر: استان البرز به عنوان نخستین استان استارت مقدماتی طرح سرشماری نفوس و مسکن را زد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه در نخستین گردهمایی توجیهی سرشماری سال 90 مدیران ارشد استان مقدمات طرح اولین سرشماری نفوس و مسکن استان البرز که آبان ماه سال جاری همزمان در سراسر کشور به اجرا در می آید، بررسی شد.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران در این نشست گفت: استان تازه تاسیس البرز اولین استانی است که اسلاید مقدماتی طرح کشوری سرشماری در آن بررسی می شود.

صادق اباذری پور از سرشماری به عنوان پایه اطلاعات جمعیتی و رشد مباحث اقتصادی نام برد و گفت: سرشماری پایه برنامه ریزی برای آیندگان  را تضمین می کند.

وی با اشاره به قانون مصوب هیئت دولت در اردیبهشت سال86 اظهار داشت: طبق این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور موظف شد اجرای طرح سرشماری را از 10 سال به هر 5 سال یکبار تقلیل دهد.

اباذری پور با ابراز امیدواری از اجرای صحیح طرح عنوان کرد مدیریت ستاد هماهنگی سرشماری به عهده معاون برنامه ریزی  وامور مالی استانداری  و با همکاری مدیران کل  و مسئولان استانی اجرا می شود.

 وی افزود: این طرح به صورت همزمان از دوم آبان ماه جاری به مدت 22 روز  در سراسر کشور به اجرا در می آید.

کد مطلب 1364137

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