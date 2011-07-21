استارت مقدماتی طرح نفوس و مسکن از البرز زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه در نخستین گردهمایی توجیهی سرشماری سال 90 مدیران ارشد استان مقدمات طرح اولین سرشماری نفوس و مسکن استان البرز که آبان ماه سال جاری همزمان در سراسر کشور به اجرا در می آید، بررسی شد.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران در این نشست گفت: استان تازه تاسیس البرز اولین استانی است که اسلاید مقدماتی طرح کشوری سرشماری در آن بررسی می شود.

صادق اباذری پور از سرشماری به عنوان پایه اطلاعات جمعیتی و رشد مباحث اقتصادی نام برد و گفت: سرشماری پایه برنامه ریزی برای آیندگان را تضمین می کند.

وی با اشاره به قانون مصوب هیئت دولت در اردیبهشت سال86 اظهار داشت: طبق این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور موظف شد اجرای طرح سرشماری را از 10 سال به هر 5 سال یکبار تقلیل دهد.

اباذری پور با ابراز امیدواری از اجرای صحیح طرح عنوان کرد مدیریت ستاد هماهنگی سرشماری به عهده معاون برنامه ریزی وامور مالی استانداری و با همکاری مدیران کل و مسئولان استانی اجرا می شود.

وی افزود: این طرح به صورت همزمان از دوم آبان ماه جاری به مدت 22 روز در سراسر کشور به اجرا در می آید.