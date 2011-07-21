به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در کارگروه اقتصاد تولیدی بخش صنعت و معدن همدان افزود: استانهای غرب کشور باید با ایجاد و استقرار شهرک صنعتی بوعلی دو، نیازهای خود را از همدان تهیه کنند.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی بوعلی دو همدان از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است که در حال حاضر کارهای مطالعاتی و مکانیابی آن انجام شده است.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه این شهرک صنعتی از نظر جانمایی و فضای سایت از بهترین شهرکهای کشور خواهد بود، اظهار داشت: تسریع در اجرای این پروژه ضروری است و باید گسترش فازهای بعدی این شهرک را مدنظر قرار داد تا بتوان پاسخگوی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف بود.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضاهای شهرک صنعتی در شهرستان همدان کم است، یادآور شد: احیای شهرکهای صنعتی در همدان باید جزو اولویت‌های کاری قرار گیرد.

فرماندار همدان اضافه کرد: احداث شهرک‌های صنعتی بوعلی دو، سرمایه گذاری خارجی و شهرک صنعتی قهاوند زمینه رشد و توسعه همدان را به همراه دارد و بستر را برای فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی فراهم می‌کند.

قهرمانی مطلق در ادامه از اختصاص یک میلیارد و 70 میلیون ریال اعتبار برای مجموعه آموزش فرش شهرستان همدان در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: نوین بافی و بهبافی فرش، شناسایی سلیقه مشتریان و توجه به مسائل نوین در صنعت فرش باید مدنظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: همچنین 14 میلیارد ریال اعتبار به بخش صنعت شهرستان همدان در کمیته برنامه ریزی تخصیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی همدان نیز با بیان اینکه ایجاد شهرک صنعتی بوعلی دو همدان از شهرکهای استنثایی و بی‌نظیر در کشور است، اظهار داشت: این شهرک شامل یک مجتمع صنعتی و نمایشگاه است که در میدان فرودگاه همدان احداث خواهد شد.