برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ورزش جوانمردانه در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی امروز در حاشیه فینال مسابقات فوتبال جام شهدای استانداری گیلان با اشاره به اهمیت اجرای برنامه ورزشی در ارتقای سلامت جسمانی، نشاط، شادابی و بالا بردن روحیه کاری کارکنان اظهارداشت: ورزش موجب سلامت بدن می شود و سلامت بدن، سلامت روح را درپی خواهد داشت و جامعه ای که سالم باشد به یقین به سعادت و کمال دست خواهد یافت.

وی همچنین با بیان اینکه فلسفه ورزش تقویت سلامت روح و جسم و دوری جستن از خمودگی، تنبلی و افزایش روحیه کار و تلاش مضاعف است، تصریح کرد: تأثیر مثبت ورزش برعملکرد کارکنان و افزایش کارآیی آنان در انجام وظایف محوله برکسی پوشیده نیست و تمامی مسئولان امر باید شرایطی را فراهم کنند تا این مهم بیش از پیش تقویت شود.



استاندار گیلان با بیان اینکه پرورش جسم آنگاه معتبرو ارزشمند خواهد بود که با ویژگی های برگزیده انسانی و فضیلت های برتر اخلاقی همراه باشد، گفت: ورزشکاران همواره الگوی سازنده جامعه اند و تواضع، ادب و فروتنی یک ورزشکار چون نقش زرینی در قلوب آحاد جامعه ماندگار خواهد بود.



در ادامه این مسابقات استاندار گیلان از تیم های اول تا سوم و همچنین با اخلاق ترین تیم این دوره از مسابقات با اهداء کاپ و جوائزی تقدیر کرد.



ششمین دوره مسابقات فوتبال جام شهدای استانداری با حضور 15 تیم از کارکنان استانداری گیلان برگزار شد که در این دوره از مسابقات تیم های حوزه استاندار، دفتر معاونت برنامه ریزی و دفتر امور بودجه به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم دبیرخانه شورای تأمین استان اهداء شد.



تیم حوزه استاندار با تک گل " مهدی سعادتی " استاندارگیلان به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.