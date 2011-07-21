عظمایی رئیس سازمان بازرگانی استان البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرگانی استان البرز در محل سازمان برگزار و از خدمات تیمور پورحیدری رئیس قبلی تقدیر و تشکر شد.

در این مراسم، عظمایی طی سخنانی با تقدیر از تلاشهای پورحیدری در دوران خدمت ابراز امیدواری کرد تا با حمایت مسئولان استان البرز و همراهی پرسنل سازمان در تحقق واقعی آرمانهای بازرگانی بیش از پیش موفق عمل شود.

وی لازمه ارتقای کمی و کیفی اهداف و برنامه های پیش روی سازمان را مبتنی بر تعامل سازنده میان تک تک کارکنان و مدیران دانست و بر اتفاق نظر تمامی خدمتگزاران واقعی نظام بر خدمت حقیقی به دور از حاشیه تاکید کرد.

وی پیش از این در مقام قائم مقام سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی و ریاست سازمان بازرگانی استان اردبیل مشغول به خدمت بوده است.