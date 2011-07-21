منتظرپروری مسئولیت خاص زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم معینالاسلام ظهر پنجشنبه در جمع شرکتکنندگان در مراسم پیادهروی رهپویان ولایت که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، وظیفه بانوان و دختران منتظر را در دوره آخرالزمان مهم دانست و اظهار داشت: هر امتی در مقابل امام زمان خودش وظیفهای دارد که باید انجام دهد، یعنی خداوند وظایفی را بین امام و امت ایجاد کرده است که امت در مقابل امام وظیفه دارد و امام هم وظایفی در برابر امت دارد.
وی ادامه داد: مردم آخرالزمان در برابر امام آخرالزمان وظایف جدی و مهمی دارند که اگر این وظایف را انجام ندهند از ولایت امام زمان خارج میشوند و تحت سرپرستی شیطان قرار میگیرند.
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: اگر این خطر جدی به وجود آید شیطان، انسان را به بدترین گناه و انحراف میکشاند.
اولین وظیفه منتظران امام زمان(عج) تبعیت از نائب ایشان است
معینالاسلام با بیان اینکه شیطان قدم به قدم انسان را منحرف میکند، بیان داشت: مهمترین دغدغه و نگرانی ما باید این باشد که تحت ولایت امام زمان(عج) باشیم و به وظیفه خودمان در دوره آخرالزمان آشنا باشیم.
وی اولین وظیفه منتظران امام زمان(عج) را تبعیت از نایب ایشان عنوان کرد و اظهار داشت: اگر امروز از نایب امام زمان(عج) تبعیت داشته باشیم، حتماً وقتی امام زمان(عج) ظهور کنند از ایشان هم تبعیت میکنیم.
معینالاسلام به جوانان توصیه کرد که مجموعه رهنمودهای نایب امام زمان(عج) در مورد جوانان را جمعآوری کنند تا ضمن بررسی دقیق و عالمانه این رهنمودها، آنها را در زندگی خودشان بکار بندند.
وی تبعیت از مقام معظم رهبری را نوعی تمرین ولایتمداری عنوان کرد و بیان داشت: در فرمایشات مقام معظم رهبری شاخصهای مهمی درباره شرایط جوانان منتظر وجود دارد که باید سرلوحه جوانان قرار گیرد.
مسئولیت بینظیر بانوان در برابر امام زمان(عج)
این استاد حوزه و دانشگاه منتظرپروری را مسئولیت خاص زنان برشمرد و بیان داشت: خدا یک مسئولیت بینظیری برای ما زنان در برابر امامان قرار داده که این مسئولیت مخصوص زنان است. مسئولیت ما در برابر امام زمان(عج) این است که سربازان ایشان را تربیت کنیم.
وی ادامه داد: خداوند برای امامت انسانها 12 امام فرستاد که متاسفانه فرق امام اول را شکافتند و وی را به شهادت رساندند، امام دوم را مسموم کردند، امام سوم را به قتلگاه بردند و بقیه امامان ما را به شهادت رساندند. خداوند آخرین ذخیره خود را به راحتی برای مردم نمیفرستد، بلکه تا زمانی که شرایط ظهور فراهم نباشد این امام بزرگوار ظهور نمیکنند.
وی بر لزوم رعایت عفت اسلامی توسط دختران تاکید کرد و گفت: یک مادر عفیف و پاکدامن است که میتواند سرباز امام زمان(عج) تربیت کند.
معینالاسلام اضافه کرد: اگر دختران در دوره جوانی از عفاف و پاکدامنی برخوردار نباشند ممکن نیست که بتواند در آینده سرباز امام زمان(عج) را تربیت کند.
نگاه امام زمان(عج) را جلب کنیم
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم نگاه امام زمان(عج) را به خودمان جلب کنیم، اظهار داشت: دختران ما باید در رفتار و کردارشان به گونهای عمل کنند که شایسته و زیبنده یک دختر شیعه باشد.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: امام زمان قلب عالم امکان است و اگر کسی قلب ایشان را به درد آورد عاقبت به خیر نمیشود.
معینالاسلام گفت: اگر میخواهیم منتظر واقعی امام زمان(عج) باشیم باید کارهایی انجام دهیم که مورد پسند آن بزرگوار باشد، چراکه جامعه آلوده آماده پذیرش امام زمان(عج) نیست.
قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه، منتظرپروری را مسئولیت خاص زنان منتظر عنوان کرد و گفت: هر امامی برای اینکه امامت کند به نیروی انسانی نیاز دارد و زنان منتظر باید منتظران امام زمان(عج) را تربیت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، مریم معینالاسلام ظهر پنجشنبه در جمع شرکتکنندگان در مراسم پیادهروی رهپویان ولایت که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، وظیفه بانوان و دختران منتظر را در دوره آخرالزمان مهم دانست و اظهار داشت: هر امتی در مقابل امام زمان خودش وظیفهای دارد که باید انجام دهد، یعنی خداوند وظایفی را بین امام و امت ایجاد کرده است که امت در مقابل امام وظیفه دارد و امام هم وظایفی در برابر امت دارد.
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