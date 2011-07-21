به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تقوی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانهای غرب کشور در همدان افزود: شرکت کنندگان از هفت استان غرب کشور شامل قم، همدان، ایلام، لرستان، کردستان، زنجان و مرکزی در این دوره آموزشی شرکت دارند.
تقوی هدف از تشکیل این انجمنها را حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص مسائلی از جمله استاندارد قیمت و کیفیت کالا عنوان کرد و اظهار داشت: از این پس این انجمنها پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان هستند و مواردی که اولویت نیاز مصرف کننده است باید مورد توجه باشد.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته تشکلی از بخش خصوصی که بتواند به عنوان حامی مصرف کننده در چارچوب قانون وارد شود، وجود نداشت اما امروز شاهد راهاندازی این انجمنها در سراسر کشور هستیم.
انجمن ملی طبق برنامه زمانبندی تا پایان شهریور ماه تشکیل خواهد شد
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان یادآور شد: بعد از تشکیل انجمنهای استانی، انجمن ملی طبق برنامه زمانبندی تا پایان شهریور ماه تشکیل خواهد شد.
سید جواد تقوی اولویت فعالیت این انجمنها را خواستههای مصرف کنندگان دانست و افزود: امروز مهمترین این خواستهها حق اطلاع از مصرف انرژی، نوع و کیفیت کالاها توسط مصرف کنندگان است.
تقوی بیان داشت: انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکلهای غیردولتی، غیرانتفاعی و مردم نهاد هستند که در بخش خصوصی شکل میگیرد و هیچ گونه محدودیتی برای عضوگیری ندارند.
وی مهمترین وظایف انجمنها را مشاوره، اطلاعرسانی و پیگیری شکایات مصرف کننده برای استیفای حقوق آنها دانست و گفت: مصرف کنندگان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه توجه بیشتری به نوع کالاها دارند که در این راستا انجمنها به عنوان حامی مصرف کننده، آنها را در انتخاب کالاها کمک می کنند.
وی یادآور شد: همچنین هر موضوعی که جزو حقوق مصرف کننده است از جمله گارانتی و ضمانتنامه فروش کالا و خدمات پس از فروش قابل پیگیری خواهد بود.
نظر شما