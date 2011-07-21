40 میلیارد ریال زکات در استان اردبیل جمع آوری می شود

به گزارش خبر نگار مهر، بهروز زلالی عصر پنجشنبه، در جلسه اعضای ستاد احیای زکات استان اردبیل اظهار داشت: با آموزشهای لازم در این زمینه و مشارکت بیشتر مردم پیش بینی می شود این میزان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه میزان زکات جمع آوری شده در اردبیل هر سال نسبت به گذشته، روند صعودی دارد افزود: در استان اردبیل ظرفیت آن وجود دارد که بیش از 90 میلیارد ریال زکات از سوی زارعین طی سالهای آینده پرداخت شود.

مدیر کل کمیته امداد امام(ره) استان اردبیل عنوان کرد: در سال گذشته 13 میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شده بود که صرف عمران و آبادانی روستاها از جمله ساخت مساجد، لوله کشی و طرحهای هادی روستایی شد.

زلالی با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی اضافه کرد: دبیر خانه ستاد احیای زکات در محل کمیته امداد امام (ره) فعال است و هماهنگی لازم با دهیاران و عاملین احیای زکات در تمام روستاها و بخشها برای جمع آوری زکات به عمل آمده است.

وی از زارعین خواست برای پرداخت زکات خود به دهیاران و ائمه جماعت و عاملین ستاد احیای زکات در روستاها مراجعه کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل تبلیغ و نشر فرهنگ پرداخت زکات را در جامعه ضروری خواند و تصریح کرد: و ظیفه مبلغان، رسانه ها، روحانیان و خود زارعان در توسعه و نهادینه کردن فرهنگ پرداخت زکات بیش از سایر افراد جامعه است.