صنعتگران برتر استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مراسمی که عصر پنجشنبه در سالن اجتماعات شرکت کنتورسازی شهر صنعتی البرز قزوین برگزار شد از 35 صنعتگر و معدن کار برتر و نمونه استان با اهداء لوح تقدیر شد.

حجت الاسلام ابوترابی نماینده مردم قزوین در مجلس در این مراسم گفت: باید تلاش کنیم در عرصه اقتصادی کشوری تاثیرگذار در منطقه باشیم که برای رسیدن به این کار مهم نیازمند تولید محصولات کیفی هستیم.

وی از قاچاق کالا به عنوان مشکل جدی در تولید نام برد و اظهارداشت: مهمترین راه برای برون رفت از این مشکل این است که قدرت تولید خودمان را به جایگاهی برسانیم که کالای قاچاق قادر به رقابت با کالای تولیدی ما را نداشته باشد.

ابوترابی فرد حمایت دولت از تولید کننده داخلی را ضروری خواند و اظهارداشت: با ابزارهای حمایتی دولت و تشویق تولید کنندگان باید کالای ایرانی با کیفیتی وارد بازر شود که جایگاه خود را در منطقه و جهان ارتقاء بخشد.

محمد باقر آقاعلیخانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین هم در این همایش گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های قابل توجه در صنعت استان بوده ایم که در خور تحسین است.

وی یادآورشد: در سال گذشته 820 میلیارد تومان از سرمایه گذاری استان به مرحله بهره برداری رسیده است.

علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین هم اظهارداشت: سرمایه گذاری در صنعت و تولید از ضرورتهای جامعه امروز است اما بازاریابی در این زمینه حرف اصلی را می زند.

وی افزود: به علت بی توجهی به بازاریابی محصول متاسفانه صادرات پایدار دچار آسیب شده که باید با حل این مشکل به تولید کننده و صادرکنندگان کمک کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین تصریح کرد: با راه اندازی شرکت های تخصصی صادراتی در استان در آینده نزدیک ضمن تولید محصولات کیفی صادرات پایدار در منطقه نیز محقق خواهد شد.

در این مراسم از 35 صنعتگر و معدن کار نمونه استان تجلیل شد.