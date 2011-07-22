نمایش عروسکی یک واسطه تربیتی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر آدوسی عصر پنجشنبه در حاشیه چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی منطقه 4 کشور به میزبانی استان گلستان با اشاره به بیش از 32 فعالیت فرهنگی، ادبی و هنری کانون از نمایش عروسکی بعنوان فعالیتی تخصصی که چند فعالیت کانونی را یکجا در بر می گیرد نام برد.

وی همچنین تاکید کرد: نمایش عروسکی، فعالیتی گروهی و ویژه نوجوانان است که زمینه نهادینه شدن کارگروهی که یکی از نیازهای اساسی جامعه ماست را فراهم می کند.

معاون فرهنگی کانون کشور در ادامه فعالیتهای کانون پرورش فکری و نوجوانان را بواسطه اثرات تربیتی و آموزشی و نهادینه کردن ارزشهای انسانی که دارد، معجزه دانست.

در ادامه مراسم معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان نیز تفکر کانونی را تفکری ارزشی و برگرفته از آموزه های دینی و مذهبی ذکر کرد.

علیرضا جمشیدی افزود: خوشبختانه عملکرد کانون پرورش فکری گلستان تا کنون بیانگر تلاش در مسیر منویات نظام دینی و مذهبی بوده و هست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان توصیه کرد: تلاش کنیم تا اراده برتر، اندیشه برتر و استدلال برتر را در بین نسل کودک و نوجوان کشورمان نهادینه سازیم.

وی نهادینه شدن این مهم را زمینه و بستر مناسبی برای تسلط بر متجاوزان بر ایران و ایرانی دانست.