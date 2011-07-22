زندان باید به محل تربیت و اصلاح مجرمین تبدیل شود

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: سیستم زندانبانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی کاملا متفاوت از جامعه غیردینی و سکولار است زیرا از دیدگاه اسلامی، زندان محل تربیت واصلاح مجرمین است وصرفا نگهداری آنها مد نظر نیست.

یزدان پناه افزود: رسالت اصلاح و تربیت، علیرغم تحولات قابل ملاحظه و اقدامات صورت گرفته در زندانها به عهده همه سازمانها وارگانهای آموزشی، فرهنگی وتربیتی است.

وی تراکم جمعیت کیفری زندانها را عامل اصلی عدم پیشرفت برنامه های تربیتی دانست و یادآورشد: افزایش جمعیت کیفری در زندانها، تعدد جرائم وحبس های کوتاه مدت ومکرر، برنامه های فرهنگی و تربیتی را در زندان دچار چالش می کند و اگر در یک فضا تعداد افراد کمتری نگهداری شوند، می توان خدمات بیشتر و بهتری به آنها ارائه کرد.

یزدان پناه با تأکید بر اهمیت تغییر رفتارهای ضداجتماعی در زندانیان اضافه کرد: اقدامات دینی و فرهنگی در زندان بایستی با تغییر باور در زندانیان همراه باشد در غیر این صورت تظاهر به دینداری برای کسب امتیازات خاص در زندانیان تقویت خواهد شد.

مدیرکل بازرسی قزوین گفت: ایجاد تحول رفتاری در طی مدت زمان کوتاه تحمل حبس اقدامی دشوار است و بدون مهندسی قوی فرهنگی و ساختارساز از بین بردن و تغییر باورها و اندیشه های غلط در زندانیان امکان پذیر نیست.



وی همچنین بیان کرد: اقدامات فرهنگی، تأثیر عمیقی در رشد اجتماعی افراد دارد و به همین دلیل امروز جنگ فرهنگی جایگزین سلاحهای نظامی شده است.

یزدان پناه در خصوص اقدامات فرهنگی و اجتماعی در زندان و جامعه هم یادآورشد: اشاعه اقداماتی مانند فرهنگ سازی و یا اشتغال وحرفه آموزی قبل از زندان مؤثر بوده و منجر به کاهش جمعیت کیفری می شود.

وی در ادامه اجرای برنامه های قرآنی و دینی را در زندان تحسین برانگیز توصیف کرد و اذعان داشت: اجرای چنین برنامه هایی اگر با ایجاد تحول ارتباطی ودرونی زندانیان همراه باشد می تواند به بازسازی شخصیت آنان وایجاد زندگی سالم منجر شود.

یزدان پناه اظهارداشت: نگرش عموم مردم به زندانی، نگاه مجرمی برای همیشه است و این برچسب می تواند مسیر زندگی افراد را به سمت بزهکاری سوق دهد که لازمه آن تغییر نگرش درجامعه بواسطه اطلاع رسانی صادقانه و بجاست.

این مسئل با بیان این که حضور تشکلهای مردم نهاد در فرهنگ سازی و کاهش آسیب های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد تصریح کرد: دولت متولی همه امور فرهنگ سازی درجامعه نیست و آمارها نشان می دهد بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد به مراتب سطح انتظار عمومی را کاهش داده و اثرپذیری بهتر و مؤثرتری داشته است.

وی در این خصوص به اقدامات برون سپاری در سازمان بازرسی اشاره کرد و افزود: این حرکت زمینه های تعامل بیشتر با مردم را فراهم کرده وموفقیت های چشمگیری به همراه داشته است که ایجاد حس اعتماد و درک صحیح افکار عمومی از عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله مهمترین دستاوردهای آن است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات مردم، تلفن های گویا و افزایش ملاقات های مردمی را زمینه ساز تعامل اجتماعی دانست و گفت: رویکرد نظارت و بازرسی، پیشگیری است و این سازمان نسبت به بی توجهی دستگاهها به وظایف ذاتی خود اهتمام پیشگیرانه ای دارد.

وی اضافه کرد: علیرغم اقدامات پیشگیرانه همه دستگاههای ذیربط، آسیب شناسی رشد جمعیت کیفری امری ضروری و حیاتی است.

یزدان پناه تأکید کرد: از آنجا که سلامت فردی و اجتماعی وظیفه جهادی همه آحاد جامعه است لذا وجود برخی از انسانهای در حبس، خروجی و ماحصل کم کاری های دستگاهها و نهادهایی است که رسالت های زیربنایی فرهنگی واجتماعی خود را خوب ایفا نکرده اند.

وی به بازدیدهای مستمر از زندانهای استان اشاره کرد وگفت: اقدامات قابل ملاحظه ای هم در بعد مادی و معنوی در زندانها صورت گرفته و محسوس بودن انگیزه و تعهد در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی از آثار بومی سازی و بهره گیری از مدیران جوان ،توانمند و نخبه است.

مدیرکل بازرسی استان ضمن تقدیر از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در جهت رفع مشکلات زندانیان، از همه مسؤلان امر اصلاح و تربیت خواست تا با تلاش و برنامه ریزی بیشتر، شعائر زندانبانی اسلامی را تحقق بخشند.