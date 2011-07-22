7000 دانشجوی جدید وارد دانشگاه پیام نور تبریز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد حاج علیلوی شامگاه پنج شنبه در مسئولان مراکز پیام نور استان و کارکنان دانشگاه پیام نور تبریز، گفت: با ورود هفت هزار دانشجوی جدید، تعداد دانشجویان مرکز تبریز حدود 22 هزار نفر خواهد بود که این خود تلاش مضاعف و همکاری روز افزون می طلبد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 54 رشته در مرکز تبریز دایر است، افزود: با آغاز ترم تحصیلی جدید و پیش از مهر ماه سالجاری 37 رشته در شاخه های فنی – مهندسی و هنر به رشته های مرکز تبریز اضافه خواهد شد که در سال جهاد اقتصادی کاری جهاد گونه است.

علیلوی ادامه داد: باید شبانه روز تلاش کنیم تا بتوانیم انتظار دانشجویان جدید برای ایجاد یک دانشگاه پویا و فعال را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را می کنیم تا دانشگاه مطلوب، دانشگاه پرنشاط و دانشگاهی که بتواند در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی و حتی در زمینه های ورزشی نیز پویا و موفق باشد ایجاد کنیم، اظهار داشت: اگر بتوانیم از پتانسیل قوی دانشگاه و اساتید و هیئت علمی استفاده کافی داشته باشیم، خواهیم توانست این دانشگاه را به دانشگاه پرنشاط استان تبدیل کرده و آنرا به سمتی سوق دهیم تا بتواند پاسخگوی نیاز علمی و افزایش رتبه و ارتقا علمی استان باشد.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور تبریز با بیان اینکه نقشه علمی کشور ترسیم شده و در این نقشه هر دانشگاهی وظایف خاص خود را دارد، اضافه کرد: مسئولان دانشگاه پیام نور آموزش را در کنار فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی و ... موثر و موفق قلمداد کرده و تلاش می کنند این دانشگاه در تمامی این عرصه ها پویا و موفق باشد.

حاج عیلو تاکید کرد: در سال جدید تحصیلی تلاش خواهیم کرد دانشگاه پیام نور تبریز را به عنوان دانشگاه نمونه در استان معرفی کنیم.

در ادامه این جلسه همچنین مسئول سازمان بسیج اساتید دانشگاههای آذربایجان شرقی یکی از دغدغه های اصلی اساتید دانشگاهی و دانشجویان را شناسایی دانشگاه مطلوب و آرمانی عنوان کرد و گفت: اگر هر کدام از ما در هر مقام و موقعیتی از این پرسش غافل شده و پاسخ قانع کننده ای برای آن ندهیم با وجود داشتن امکانات کافی و سطح کمی بالا در دانشگاه به لحاظ کیفی و علمی موفق نبوده و نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت.

میکائیل جمال پور با تاکید بر اینکه عمر دانشگاه در کشور ما به قرنها پیش بازمی گردد در حالیکه در سبک دانشگاه های معاصر و با تعریف کنونی تنها حدود هشتاد سال است که دانشگاه داریم، گفت: فعالیت علمی و دانشگاهی در ایران سیلان گسترده ای داشته که تعالی بخش بوده و حتی در خود معنویت و اخلاق نیز دارد و امروز باید به نحو احسن از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه ما درایران نمی خواهیم مانند غرب باشیم و قصد نداریم راهی را که آنها رفته اند برویم و در اینجا نیز علم برای علم باشد، تاکید کرد: امروز بزرگترین منتقد دانشگاه های غربی خود غربیان هستند.

جمالپور اذعان داشت: روح و جان دانشگاه پرسش است، اما امروزه آنچه در دانشگاه های ما دیده می شود قربانی شدن علم است و ما باید توجه داشته باشیم که قربانی شدن سوال ذبح علم است.

مسئول سازمان بسیج اساتید دانشگاههای آذربایجان شرقی اظهار داشت: امروز ما آفتی در جامعه و شهر خود داریم که هیچ گاه نوشته نمی شود و این آفت شیوع بی تفاوتی در میان انسانها است.

وی ادامه داد: همیشه اعتیاد و بیکاری و مسائل اینچنینی یک آفت و مشکل در جامعه شناخته شده اما چرا از آفت بی تفاوتی، خنثی و بی خاصیت بودن که معضل بزرگ روح و حیات و فکر انسان است، یادی نمی شود؟

وی در ادامه عناصر و ویژگیهای دانشگاه مطلوب را سیلان تعالی بخش، وجود عنصری به نام سوال کردن و سوال بخش بودن و همچنین شاگرد پروری و منشا اثر بودن نامید و گفت: دانشگاهیان اعم از داشجویان و اساتید و هیئت علمی و ... باید تلاش کنیم برای ارتقای سطح علمی استان همواره این ویژگیهای را در دانشگاه های خود نهادینه کنیم.