وزیر علوم درباره وضعیت حجاب در دانشگاهها پاسخ دهد/ غربیها هم ضابطه دارند

نیره اخوان بیطرف در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: وزیر علوم در پی سوالی که درباره عفاف و حجاب از وی شد باید در کمیسیون مربوطه توضیح دهد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: مراحل بعدی طرح سوال از وزیر علوم بر عهده هیئت رئیسه مجلس است تا قرارگیری سوال نمایندگان در دستور کار کمیسیون مربوطه و زمان حضور وزیر علوم در کمیسیون را مشخص کند.

وی با اشاره به وضعیت پوشش در دانشگاههای کشورهای غربی گفت: در کشورهایی که فکر می کنیم بی بند و بار هستند در فضاهای دانشگاهی و علم آموزی‌شان یک ضابطه ای وجود دارد.

اخوان بیطرف افزود: همان طور که بر اساس مقررات دانشگاهی اگر دانشجویی بیش از یک تعداد جلسه غیبت کند از حضورش در جلسه امتحان جلوگیری می شود انتظار داریم در فضاهای دانشگاهی یک برنامه ریزی صورت گیرد و مصوبات و پیش بینی هایی برای برخورد با دانشجویان خاطی که مسائل ابتدایی در زمینه عفاف و حجاب را رعایت نمی کنند داشته باشیم.

به گزارش مهر، نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضایی مجلس، فاطمه رهبر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، محمد کوثری و زهره الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برنامه وزارت علوم برای توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاهها از کامران دانشجو وزیر علوم سوال کردند.