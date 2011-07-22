اصفهان از پنجم مرداد میزبان دو نمایشگاه در حوزه صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه مواد شیمیایی، رنگ و رزین و هشتمین نمایشگاه صنعت لاستیک و پلاستیک از روز پنجم مردادماه در محل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان گشایش مییابد.
این دو نمایشگاه به مدت چهار روز و تا تاریخ هشتم مردادماه دایر خواهند بود.
هفتمین نمایشگاه مواد شیمیایی، رنگ و رزین و پوششهای صنعتی در زیرگروههای تولید و عرضه مواد اولیه شامل رزین، رنگدانهها (پیگمنتها)، حلالها و رقیق کنندهها، مواد افزودنی و تولید برگزار میشود.
انواع ماشینآلات شامل تجهیزات ساخت پوشش (رنگ)، ساخت رزین و اعمال پوشش، کنترل کنندههای فرآیند و تجهیزات آزمایشگاهی و چسب و انواع پوششهای ساختمانی، پوششهای صنعتی و دریایی، انواع چسب و خدمات مختلف این بخش شامل آمادهسازی سطوح و اعمال پوششها نیز در این نمایشگاه عرضه میشود.
گروههای خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، سازمانها، شرکتها، تعاونیها و انجمنهای فعال در این حوزه در نمایشگاه حضور دارند.
به گزارش مهر همچنین در هشتمین نمایشگاه صنعت پلاستیک و لاستیک نیز که به مدت چهار روز تا هشتم مرداد دایر خواهد بود، 80 شرکت فعال در زمینه صنعت لاستیک و پلاستیک و ماشین آلات وابسته از شش استان کشور حضور خواهند داشت.
شرکت کنندگان در این نمایشگاه انواع تولیدات و ماشین آلات صنعت لاستیک و پلاستیک در زمینههای تزریقی، بادی، مستریج رنگ و رنگدانه، فلونور و پلیمرها، انواع قالبهای پلاستیکی و لاستیکی، کنترل کنندههای فرآیند و تجهیزات آزمایشگاهی را به نمایش خواهند گذاشت.
در این نمایشگاه سازمانها، شرکتها، تعاونیها و انجمنهای خدمات مهندسی، فنی و بازرگانی از استانهای اصفهان، تهران، کرمان، فارس، قم و آذربایجان شرقی حضور خواهند داشت و 73 درصد شرکت کنندگان از تهران، 17 درصد از اصفهان و مابقی از دیگر استانهای کشور هستند.
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