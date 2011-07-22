جشن بزرگ خانواده بهزیستی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ خانواده بهزیستی قم شامگاه پنج‌شنبه با حضور منوچهر آذری و نادر سلیمانی بازیگر تلویزیون و سینما و همچنین نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش و همچنین بازیگر سریال یوسف و زلیخا برگزار شد.



مدیرکل بهزیستی استان قم در حاشیه این جشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : هدف از برگزاری این جشن تجلیل از مددجویان، معلولان و کارآفرینان نمونه و برتر بهزیستی استان در تمام عرصه‌های مختلف از جمله هنری، ورزشی و فرهنگی است.



ابراهیم حاج مظفری گفت: در پایان جشن از 30 کارآفرین، خیر، مددجو، معلول، مراکز نمونه و مدیران استان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.



رضا سلیقه معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی قم، حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی سخنرانان این مراسم بودند.



در این مراسم که با حضور رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیر کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، منوچهر آذری و نادر سلیمانی بازیگران سینما برنامه طنز اجرا کردند.