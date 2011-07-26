مهدی رهبر به خبرنگار مهر گفت: در بازدیدی که به تازگی از نخستین سایت موزه‌ دوره‌ ساسانی در شهرستان درگز داشتم متوجه شدم که نورپردازی سالنی که برای نگهداری آثار تاریخی کشف شده در محوطه بندیان معین شده بسیار شبیه به نورپردازی های رنگی و چشمک زن مغازه های میوه فروشی است!

وی با اعلام اینکه در محل حفاری محوطه تاریخی بندیان آب باران جمع می شود گفت: برای پوشش سقف سالن و نورپردازی آن حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه شده است درحالی که در فصل زمستان روی این پوشش آب جمع می شود و سقف آن چکه می کند. درست مانند خانه پیرزنی که نمی تواند سقف خانه اش را تعمیر کند و باید برای جلوگیری از چکه کردن سقف، قابلمه وسط اتاق بگذارد!

سرپرست کاوش محوطه‌ بندیان درگز گفت: به مسئولان استان خراسان اعلام کردم که تا دو سال دیگر به جای گچ بری دوره ساسانی و آثار تاریخی، نورپردازی های رنگارنگ خواهید داشت! این درحالی است که ما 11 سال با مژه چشمانمان خاکهای این محوطه را کنار زده ایم و طبیعی است که نسبت به وضعیت نگهداری از آثار کشف شده در آن نگران باشیم.

وی ادامه داد: محوطه باستانی بندیان در شهرستان درگز در استان خراسان رضوی قرار دارد و شامل بزرگترین گچ‌بری کشف شده از دوران ساسانی است. بنابراین می توان گفت که این مکان تنها جایی است که تاریخ مصور را به نمایش گذاشته است.

رهبر گفت: گچبری‏های به دست آمده از این بنا که طول آن به 35 متر می رسد، در طول 150 سال عمر باستان‏شناسی کشور بی‏سابقه است. همچنین اهمیت گچ‌بری‌های بندیان نه به طولانی بودن، بلکه به محتوای آن است.

وی با اعلام اینکه این گچ برها، صفحات تاریخ مصور دوره بهرام پنجم است تصریح کرد: یکی از مشکلات دوره ساسانی حمله هپتالی ها به ایران بوده است که بهرام پنجم با ترفند و حیله به جنگ لشگر عظیم هپتالی ها رفت و پادشاه آنها را کشت و به جای پادشاه مقتول پادشاه دیگری را بنشاند و مانند یک پادشاه ایرانی تاج بخشی کرد. او با حضور آناهیتا و اهورامزدا ضیافتی تشکیل داد که در حقیقت دلجویی از مردم هپتالی بود. همه این مسائل به صورت گچ بری به نمایش گذاشته شده است.

رهبر از وضعیت نگهداری این گچ بری ها در سایت موزه شهرستان درگز انتقاد کرد و گفت: این گچ بری ها مانند پیرمرد بیماری می مانند که باید هر هفته یک پزشک آن را معالجه کند اما به نظر می رسد که این اثر بی نظیر به حال خود رها می شود.

وی گفت: طی 11 فصل کاوش، 6 کتیبه و دو سکه متعلق به دوره خسرو اول و دوم کشف شد و اکنون در این سایت موزه نگهداری می شود. همچنین در بندیان اولین برج خاموش کشف شده است.