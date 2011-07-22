به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سرمربیان و کاپیتانهای دو تیم ملی فوتبال ایران و مالدیو از ساعت 10:30 صبح امروز جمعه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد.
در این نشست ابتدا سرمربی و دروازهبان تیم مالدیو پاسخگوی پرسشهای خبرنگاران بودند اما پس از پایان این نشست آنها در بیرون سالن کنفرانس برای بازگشت به هتل محل اقامت خود، حدود 30 دقیقه معطل آمدن وسیله نقلیه شدند.
در این بین "کارلوس کیروش" در زمان ورود و خروج از نشست خبری با "دیهگو آندرس کروسیانی" سرمربی تیم مالدیو گفتگو کرد و پس از رفتن سرمربی تیم ایران، باز هم این مربی منتظر وسیله نقلیه بود!
همچنین پس از این نشست خبری، جلسه هماهنگی دیدار تیمهای ایران - مالدیو برگزار شد که طبق هماهنگیهای صورت گرفته تیم ایران با پیراهن یکدست سفید برابر تیم مالدیو که یکدست قرمزپوش است به میدان میرود. دروازهبان تیم ایران هم یکدست سیاه پوش بوده و دروازهبان مالدیو پیراهن زرد و شورت و جوراب سیاه بر تن میکند.
در این نشست "لای بن تک" از سنگاپور به عنوان ناظر بازی و "عمر ابولو" از اردن به عنوان ناظر داوری هم قوانین جدید را برای حاضران گوشزد کردند.
دیدار رفت تیمهای فوتبال ایران و مالدیو در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 فردا شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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