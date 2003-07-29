ما تابع محض نظرات آمريكا نيستيم

"بارون پاول مالتزان" سفيرجديد آلمان در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر" درباره روابط كنوني آلمان با جمهوري اسلامي ايران و راههاي بهبود آن ، جمهوري اسلامي ايران را مركز خاورميانه خواند و گفت رابطه ايران و آلمان رابطه اي عميق است و قدمت زيادي دارد كه در طول زمان از فراز و نشيب زيادي برخوردار بوده است .

وي در ادامه افزود : ايراني ها و آلماني ها به توانايي هاي خود شناخت كامل دارند و مي دانند چه انتظاراتي بايد از يكديگر داشته باشند. وي گفت ما در چهارچوب اتحاديه اروپايي از ايران انتظارهايي داريم كه اميدواريم با همكاري ايران و درك متقابل اتحاديه اروپايي اين انتظارات برآورده شود. سفير جديد آلمان افزود : ما اكنون در آغاز دوره اي جديد هستيم و همكاري ايران وآلمان كه عضو اتحاديه اروپايي است روابط دو طرف را تعميق مي بخشد و با انعقاد قراردادهاي بازرگاني اين روابط مستحكم تر نيز خواهد شد.

سفير آلمان در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا آلمان به عنوان يك عضو اتحاديه اروپايي همواره معتقد است كه اين اتحاديه اروپا بايد از آمريكا در صحنه روابط جهاني پيروي كند ، گفت : به عقيده من اينگونه نيست ، ما همواره در پي منافع خودمان هستيم و آن را دنبال مي كنيم اين امكان وجود دارد كه گاهي منافع ما با منافع آمريكا شبيه باشد ولي تفاوتهايي هم بين برداشتهاي اروپا و آمريكا وجود دارد. درباره ايران هم با آمريكا اختلافهايي داريم و در برخي موارد نيز درباره ايران با آمريكا هم عقيده ايم .

سفير آلمان در ايران در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تاكيد ايران مبني بر صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي تصور مي كنيد كه اتحاديه اروپا در نشست بعدي خود چه موضع گيري در برابر ايران اتخاذ مي كند ، اظهار داشت : نظر قطعي اتحاديه اروپا به گزارش دوم البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در ماه سپتامبر در وين اعلام خواهد كرد ، بستگي دارد .

مالتزان در خصوص اينكه چرا پس از جنگ آمريكا با عراق ، روسيه ، آلمان و فرانسه نتوانستند بر مواضع مستقل خود پافشاري كنند ، گفت : ما به شدت با جنگ مخالف بوديم و بارها اعتراض خود را به آن اعلام كرديم ولي نتوانستيم از وقوع آن جلوگيري كنيم .

سفير آلمان درباره نقش اتحاديه اروپا در بازسازي عراق اظهار داشت : آلمان همواره خواهان نقش قوي اين اتحاديه در بازسازي عراق است . وي افزود : برخي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و آلمان پيش شرطي را مبني براينكه سازمان ملل بايد بر بازسازي عراق نظارت كند تعيين كرده اند .

سفير آلمان درباره نقش سازمان ملل در بحرانهاي بين المللي ابراز عقيده كرد : سازمان ملل متحد نقش خود را تا جايي مي تواند ايفا كند كه خواست اعضاي آن باشد و بيشتر از آن كاري نمي تواند انجام دهد . وي همچنين اظهار داشت: در اين رابطه 15 عضو شوراي امنيت نقش عمده اي ايفا مي كنند ، در اين خصوص سازمان ملل نمونه هاي موفقيت آميزي از اقدامات حفظ صلح در نقاط مختلف جهان از خود نشان داده است ، آلمان نيز همواره از افزايش اين گونه اقدامات استقبال مي كند . وي همچنين گفت : آلمان تا پايان سال آينده به عضويت شوراي امنيت در مي آيد كه اميدواريم در اين صورت بتوانيم نقش بهتري در سطح بين المللي ايفا كنيم .