تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه اول مردادماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله دوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* تایلند - فلسطین

* لبنان - بنگلادش

* چین - لائوس

* ترکمنستان - اندونزی

* کویت - فیلیپین

* عمان - میانمار

* عربستان - هنگ کنگ

* ایران - مالدیو

* سوریه - تاجیکستان

* قطر - ویتنام

* عراق - یمن

* سنگاپور - مالزی

* ازبکستان - قرقیزستان

* امارات - هندوستان

* اردن - نپال

- سومین روز از رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر گوانگجوی چین پیگیری می‌شود.

- بیست و دومین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* اندونزی - ویتنام

* پیکان ایران - قطر

* چین - افغانستان

* قزاقستان - میانمار

* ژاپن - ازبکستان

* تایلند - ترکمنستان