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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دور رفت از مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا و آغاز بیست و دومین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه اول مردادماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله دوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* تایلند - فلسطین
* لبنان - بنگلادش
* چین - لائوس
* ترکمنستان - اندونزی
* کویت - فیلیپین
* عمان - میانمار
* عربستان - هنگ کنگ
* ایران - مالدیو
* سوریه - تاجیکستان
* قطر - ویتنام
* عراق - یمن
* سنگاپور - مالزی
* ازبکستان - قرقیزستان
* امارات - هندوستان
* اردن - نپال

- سومین روز از رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر گوانگجوی چین پیگیری می‌شود.

- بیست و دومین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* اندونزی - ویتنام
* پیکان ایران - قطر
* چین - افغانستان
* قزاقستان - میانمار
* ژاپن - ازبکستان
* تایلند - ترکمنستان

کد مطلب 1364454

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