نمازجمعه از برکات انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول رضایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: در حال حاضر شهری در کشور نداریم که در آن نمازجمعه برپا نشود.

وی بر لزوم برپایی باشکوه تر آیین های عبادی - سیاسی نمازجمعه تاکید کرد.

وی با گرامیداشت ماه شعبان گفت: روزها و ماههایی است که به ایام الله نامگذاری شده است و رمضان و شعبان از جمله این ماههاست.

حجت الاسلام رضایی اظهار داشت: این دو ماه از ماههای خداست و باید از آن حداکثر استفاده را ببریم و باید در روزهای ماه شعبان بیشتر به تلاوت کلام الله مجید بپردازیم.

امام جمعه موقت گرگان افزود: اگر انسان خود را پاک و منزه نسازد نمی تواند وارد ضیافت الله شود و انسانی که آلوده باشد نمی تواند از این ماه بهره برد.

وی در بخشی از خطبه های این هفته نمازجمعه گرگان، به وقایع 31 تیرماه در سال 29 و 67 اشاره کرد و گفت: در سال 29، دست حکومت انگلیس از نفت ایران کوتاه شد و در سال 67 نیز پذیرش قطعنامه را داشتیم و آتش بس اعلام شد.



حجت الاسلام رضایی عنوان کرد: با این حال رژیم صدام دست به تهاجم علیه ایران زد و منافقین نیز به حمایت از صدام برخاستند.

وی به واقعه دوم مردادماه و صدور اعلامیه مشترک علمای بزرگ قم و تهران مبنی بر تایید مرجعیت حضرت امام راحل در سال 42 اشاره کرد.