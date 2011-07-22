به گزارش خبرگزاری مهر، با فرود آتلانتیس پرونده برنامه های فضایی شاتلهای ناسا بسته شد و این عصر پایان یافت. در این راستا، مجله نشنال جغرافی عکسهایی دیدنی از ماموریتهای شاتلها را در طول 30 سال منتشر کرده است که کمتر دیده شده اند.

در میان مه - تصویری از شاتل چلنجر بر روی سکوی متحرک در میان مه در مرکز فضایی کندی در فلوریدا. در این عکس، چلنجر درحال حرکت به سمت سکوی پرتاب است. در نوامبر 1982 هستیم.

اولین فضانورد آمریکایی زن- "سالی راید" در کنار پانلهای کنترل شاتل فضایی چلنجر در 25 ژوئن 1983. راید به عنوان متخصص در ماموریت Sts-7 شرکت داشت و به اولین زن آمریکایی که به فضا سفر کرد تبدیل شد.

شب پرستاره - شاتل فضایی اندیور که در این عکس با درهای نیمه باز درحالی که به ایستگاه فضایی بین المللی متصل است زمین را از چشم اندازی منحصربفرد نگاه می کند. این عکس در آخرین ماموریت اندیور در می 2011 گرفته شده است.

دو مرد و یک تلسکوپ - فضانوردان "جان ام. گرانسفلید" و "ریچارد ام. لینهام" در نزدیکی تلسکوپ فضایی هابل. این فضانوردان در ماموریت Sts-109 شاتل کلمبیا در مارس 2002 مشغول تعمیر هابل هستند.

حراج ماهواره - فضانورد "دیل گاردنتر" بیرون از شاتل فضایی دیسکاوری در ماموریت Sts-51-A این عکس را گرفته است. این پیاده روی برای تعمیر دو ماهواره مخابراتی انجام شد. تصویر "جوزف پی. آلن چهارم" درحال گرفتن این عکس بر روی شیشه کلاه ایمنی گاردتنر افتاده است. در نوامبر 1984 هستیم.

تیم اینترپرایز - اولین شاتل فضایی که در ابتدا با عنوان Constitution معرفی شد اما بعد در بزرگداشت سریالهای علمی تخیلی Star Trek (سفر ستاره ای) نام "اینترپرایز"، کشتی فضایی معروف این سریال بر روی این شاتل گذاشته شد. در این عکس، بازیگران سریال Star Trek که در مراسم رونمایی از شاتل اینترپرایز در 17 نوامبر 1976 شرکت کرده بودند دیده می شوند.

از چپ به راست: لئونارد نیموی در نقش "اسپاک"، جورج تاکی در نقش سکاندار "هیکارو سولو"، "د- فارست کلی" در نقش افسر پزشک "لئونارد مک کوی" و جیمز دوهان در نفش "مونتگمری اسکات" یا "اسکاتی".

اولین تراژدی - 28 ژانویه 1986. در آسمان فلوریدا توده ای از ذرات منفجر شده شاتل فضایی چلنجر دیده می شود. این فضاپیما 74 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد. تمام 7 سرنشین آن جان باختند.

زمین از نگاه شاتل - در این عکس که در فرمت IMAX گرفته شده تقریبا تمام زمین از شاتل اندیور دیده می شود. دوربینی که این عکس را گرفته است در ماموریت Sts-88 بر روی شاتل اندیور نصب شد تا از مراحل نصب اتاقک " Unity Node"، اولین بخش ایستگاه فضایی بین المللی تصویربرداری کند.

موتور در معرض دید - تکنسینها مشغول انجام تست روشن شدن موتور اصلی شاتل فضایی قبل از اولین پرتاب شاتل کلمبیا در 1981 هستند. این عکس در لابراتوارهای ملی فناوری فضایی در خلیج سنت لوئیس در می سی سی پی گرفته شده است.



لحظات ملتهب - تیم ماموریت Sts-102 مشغول کار در شاتل دیسکاوری برای اتصال به ایستگاه فضایی بین المللی در سال 2001.

نگاهی به چترهای فرود - قبل از ماموریت Sts-1 شاتل کلمبیا در 1981، یک تکنسین در میان یکی از چترهای نایلونی که برای آهسته کردن سرعت شاتل در زمان فرود استفاده می شوند.

شاتل بر روی نیویورک - اولین آزمایش شاتل اینترپرایز بر پشت یک هواپیمای بوئینگ 747 بر فراز آسمان نیویورک در ژوئن 1983.

کنترل ماموریت - در مرکز کنترل اولین ماموریت شاتل در مرکز فضایی جانسون در هاستون. تیم سالن کنترل فرود شاتل کلمبیا در 1981 را تماشا می کنند.

طره هایی در آسمان - دود باقیمانده در آسمان مرکز فضایی کندی پس از پرتاب شاتل آتلانتیس.

تفریح در فضا - فضانورد "مارک لی" در طول یک پیاده روی فضایی در بیرون از شاتل دیسکاوری در سپتامبر 1994.

بقایا - کلاه ایمنی یک فضانورد سوخته که در نزدیکی "نوروود" تکزاس در میان علفها پیدا شد. این یکی از باقیمانده های شاتل فضایی کلمبیا پس از فاجعه اول فوریه 2003 است. این فضاپیما در آستانه به پایان رساندن ماموریت Sts-107 و در نزدیکی زمین منفجر شد و هر 7 سرنشین آن جان باختند.



