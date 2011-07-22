به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "آقا یوسف" به تهیهکنندگی مرتضی متولی است که مهدی هاشمی، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، پگاه آهنگرانی، لادن مستوفی، صابر ابر و... در این فیلم جلوی دوربین محمد آلادپوش رفتند.
داستان فیلم در مورد آقا یوسف، مرد بازنشستهای است که از پنج سال پیش، پنهان از چشم دخترش در خانههای مردم کار و نظافت میکند. حوادثی که در خانهها به ویژه در دومین خانه روی میدهد به طور مستقیم به او ربط پیدا میکند و زندگیاش را دگرگون میکند.
دوازدهمین نشست اتاق رسانه سینمای ایران با حضور دکتر علی رفیعی کارگردان، مرتضی متولی تهیهکننده، مهدی هاشمی، شاهرخ فرتنیان، هانیه توسلی بازیگران و امیر قادری منتقد کارشناس اتاق رسانه روز یکشنبه دوم مردادماه از ساعت 17 در فرهنگسرای سرانه برگزار میشود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر، جنب پایگاه اهدا خون مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 88800916 تماس بگیرند.
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