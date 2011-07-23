«بند بازی روی تن آب» منتشر شد

محمدمهدی رسولی نویسنده و نمایشنامه نویس، شاعر و نقاش معاصر در گفتگو با خبرنگار مهردرباره این اثر گفت: «بندبازی روی تن آب» شامل مجموعهای از قصهها و دستنوشتههای پراکنده من است که پیش از این با موضوعات اخلاقی و بر مبنای یک حس مشترک میان همه آنها نوشته شده است.
وی افزود: بسیاری از یادداشتها و قصههای این کتاب را بر اساس یادداشتهای پراکندهام در سفرهایی که هند و چین داشتم و نیز سفرم به حج که سفری مهم و تاثیرگذار در زندگیام بود، نوشته شده است و به دلیل وجود زبان مشترک میان این یادداشتها همگی به نوعی توانستند درونمایه نگارش یک اثر قرار بگیرند.
وی با اشاره به نام کتاب خود گفت: این نام با توجه به متن یادداشتهایم نوشته شده است. به نوعی جریان سیال ذهن را تداعی میکند. بر روی آب همانطور که از نام و جنسش پیداشت، نمیتوان بندبازی کرد؛ ولی این عنوان نوعی سیالیت در موضوع و نیز ذهن نویسنده رابرای ما تداعی میکند.
به گفته رسولی، این اثر در حجم تقریبی 100 صفحه از سوی انتشارات نیستان منتشر شده است.
رسولی به تازگی نیز کتاب رقص بسمل را از سوی همین ناشر منتشر کرده است. این کتاب داستان رزمندهای به نام ابراهیم است که در سفری به شهر کربلا با یکی از شکنجهگران خود در ایام اسارتش برخورد میکند و این موضوع برای او مسائلی را پیش میآورد.
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