روز نامه اينديپندنت : پنج هزار نيروي انگليسي به افغانستان اعزام خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروز نامه اينديپندنت، برنامه جايگزيني نيروهاي انگلسي با نظاميان آمريكا دردواستان جنوبي قندهار و هلمند افغانستان كه در سال 2006 انجام خواهد شد، هم اكنون دردست بررسي است .

اين روزنامه مي افزايد بيشترجمعيت اين مناطق راقوم پشتون تشكيل مي دهند كه بسياري ازآنان هنوز ازحاميان طالبان محسوب مي شوند . نيروهاي آمريكايي هر روزه در اين مناطق شاهد از دست دادن نيرو هاي خود هستند .



با افزايش تعداد نيرو هاي انگليسي ، اين نيروها در آموزش نيروهاي ريشه كني مواد مخدر و تامين نيروهاي مسلح دخالت خواهند داشت اما كمكهاي انگليس به طور نمايشي در سال 2006 افزايش خواهد يافت .



زماني كه نيروهاي ناتوجايگزين نيرو هاي آمريكا در تيمهاي بازسازي (PRT) نيروهايي كه اجراي برنامه هاي حافظ صلح و گشت امنيتي را برعهده دارند، شوندهنگ نجات ازجمله واحد هايي است كه براي تامين نيروهاي انگليسي دردست بررسي خواهد بود . تحت طرح هلمند ، نيروهاي PRT انگليس همچنان متكي به نيروي هوايي آمريكا خواهند بود .

انتظار مي رود هلمند كه از مناطق عمده پرورش خشخاش است در مركز توجه استراتژي جديد كاهش توليد مواد مخدر در اين كشور قرار گيرد .



گزارش سازمان ملل كه ماه گذشته منتشرشد نشان مي دهد سال جاري دوسوم اززمينهاي اين منطقه زيركشت خشخاش رفته است .



بناب اين گزارش به رغم اعتراضات گسترده ، انگليس تلاش براي نابودي مواد مخدردر اين مناطق را برعهده گرفته است .



هلمند ازمناطق بسيارخطرناك براي خارجيها و سازمانهاي كمك رساني است كه اعتراضات وسيعي را در باره اعزام نيرو هاي انگليسي به اين مناطق را موجب خواهد شد .



به زغم فقر فزاينده اي كه در اين مناطق وجود دارد كارتل هاي مواد مخدر خانه هاي مجللي در اين مناطق ساخته اند و در بازار هاي اين مناطق تراكتورهايي به چشم مي خورد كه با پولهاي مواد مخدر از دوبي وارد شده است . بايد گفت كه سلطه فرماندهان محلي كه خود در كار قاچاق مواد مخدر دست دارند ، موجي ازبي نظمي و هرج و مرج در اين مناطق بوجود آورده است.