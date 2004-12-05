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۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۷

براي شدت بخشيدن به مبارزه با قاچاق مواد مخدر ؛

روز نامه اينديپندنت : پنج هزار نيروي انگليسي به افغانستان اعزام خواهند شد

فر ماندهان ارتش انگليس مشغول بررسي پيشنهاداتي براي اعزام پنج هزار سرباز انگليسي به يكي از مناطق افغانستان كه بي قانوني و قاچاق مواد مخدر در آنجا بيداد مي كند، هستند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروز نامه اينديپندنت، برنامه جايگزيني نيروهاي انگلسي با نظاميان آمريكا دردواستان جنوبي  قندهار و هلمند افغانستان كه در سال 2006 انجام خواهد شد، هم اكنون دردست بررسي است .

اين روزنامه مي افزايد بيشترجمعيت اين مناطق راقوم پشتون تشكيل مي دهند كه بسياري ازآنان هنوز ازحاميان طالبان محسوب مي شوند . نيروهاي آمريكايي هر روزه در اين مناطق شاهد از دست دادن نيرو هاي خود هستند .

با افزايش تعداد نيرو هاي انگليسي ، اين نيروها در آموزش نيروهاي ريشه كني مواد مخدر و تامين نيروهاي مسلح دخالت خواهند داشت اما كمكهاي انگليس به طور نمايشي در سال 2006 افزايش خواهد يافت .

زماني كه نيروهاي ناتوجايگزين نيرو هاي آمريكا در تيمهاي بازسازي (PRT) نيروهايي كه اجراي برنامه هاي حافظ صلح و گشت امنيتي را برعهده دارند، شوندهنگ نجات ازجمله واحد هايي است كه براي تامين نيروهاي انگليسي دردست بررسي خواهد بود . تحت طرح هلمند ، نيروهاي PRT انگليس همچنان متكي به نيروي هوايي آمريكا خواهند بود . 

انتظار مي رود هلمند كه از مناطق عمده پرورش خشخاش است در مركز توجه استراتژي جديد كاهش توليد مواد مخدر در اين كشور قرار گيرد .

گزارش سازمان ملل كه ماه گذشته منتشرشد نشان مي دهد سال جاري دوسوم اززمينهاي اين منطقه زيركشت خشخاش رفته است .

بناب اين گزارش به رغم اعتراضات گسترده ، انگليس تلاش براي نابودي مواد مخدردر اين مناطق را برعهده گرفته است .

هلمند ازمناطق بسيارخطرناك براي خارجيها و سازمانهاي كمك رساني است كه اعتراضات وسيعي را در باره اعزام نيرو هاي انگليسي به اين مناطق را موجب خواهد شد .

به زغم فقر فزاينده اي كه در اين مناطق وجود دارد كارتل هاي مواد مخدر خانه هاي مجللي در اين مناطق ساخته اند  و در بازار هاي اين مناطق تراكتورهايي به چشم مي خورد كه با پولهاي مواد مخدر از دوبي وارد شده است . بايد گفت كه سلطه فرماندهان محلي كه خود در كار قاچاق مواد مخدر دست دارند ، موجي ازبي نظمي و هرج و مرج در اين مناطق بوجود آورده است.

کد مطلب 136460

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