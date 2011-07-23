احداث پارکینگهای عمومی در قزوین توجیه اقتصادی ندارد

مهدی یدی همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس محاسبات اگر شهرداری فزوین بخواهد فقط برای خودروهای شخصی که سالانه به شهر اضافه می شود پارکینگ تامین کند نیازمند 100میلیارد تومان بودجه است که تامین آن ممکن نیست.

وی با تاکید بر اینکه برای مقرون به صرفه بودن ساخت پارکینگ برای سرمایه گذار، باید هزینه یک ساعت پارک خودرو در پارکینگ های عمومی بیش از 800 تومان باشد افزود: در حال حاضر هزینه واقعی توقف یک خودرو در پارکینگ های عمومی قزوین با توجه به سرمایه ای که سرمایه گذار بابت آب، برق، نیروی انسانی و زمین صرف می کند کمتر از800 تومان نیست.



معاون شهردار قزوین نامشخص بودن متولی اداره پارکینگهای عمومی را مشکل دیگر در توسعه و احداث پارکینگ دانست و گفت: در حال حاضر پارکینگ های عمومی متولی واحدی ندارند در صورتی که در شهرهای بزرگ تمامی پارکینگ ها زیر مجموعه حوزه حمل و نقل عمومی شهرداری آن شهر است و نظارت و قیمت گذاری توسط این حوزه صورت می گیرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل دخالت اداره بازرگانی در موضوع پارگینک، متاسفانه شهرداری قزوین امکان سیاست گذاری کلی و جامع را ندارد در حالی که این مشکل را بارها به فرمانداری منعکس کرده و خواستار مشخص شدن متولی پارکینگ در شهر قزوین شده ایم.

این مسئول ارتقاء سطح آگاهی شهروندان را در حل معضل پارکینگ ضروری دانست و تصریح کرد: گروه های اجتماعی در این خصوص باید حضور بیشتری پیدا کرده و برای حفظ محیط زیست شهری، ایجاد تعامل اجتماعی، ایمنی ترافیکی و جلوگیری از اتلاف زمان شهروندان را تشویق کنند ولی این موضوعی است که باید نخبگان اجتماعی شهر برای آن فکر کنند و چاره بیندیشند.