بستر فعالیت جوانان در استان قزوین بخوبی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مقدم روز جمعه در شانزدهمین سفرشهرستانی در جمع جوانان شهرستان آبیک که با حضور فرماندار مسئولان این شهرستان برگزارشد اظهارداشت: حمایت استاندار قزوین از فعالیت جوانان در همه عرصهها و استفاده از فکر و اندیشه آنان در اداره استان موجب شده است جوانان نسبت به گذشته انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشند.
مقدم با بیان اینکه استفاده از فکر و اندیشه جوانان در دولت احمدی نژاد به اوج رسیده است، گفت: حضور مشاوران جوان در راس امور کشور برای اولین بار در این دولت مقدمه ای برای ورود جوانان در مدیریت کشور شده است.
وی افزود: با ایده و پیشنهادهای شما جوانان می توانیم در پیشبرد اهداف سازمان جوانان موفق باشیم و اکنون فضای کار در این
مجموعه به سمت تعامل و همفکری با جوانان است چراکه معتقدیم با جوانان میتوان موفق تر بود.
این مسئول با اشاره به سفرهای شهرستانی گفت: در این سفرها می بینیم که جوانان آمادگی دارند با ایدههای خوب همفکر مدیران باشند بر این اساس سازمان جوانان تلاش دارد از وجود جوانان و فکر و اندیشه آنان استفاده کند و این آمادگی از طرف سازمان اعلام شده و نوبت شما جوانان است تا آمادگی خود را اعلام کنید.
مقدم با اشاره به تشکیل سازمانهای مردم نهاد و فعالیت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جوانان بیان کرد: فعالیت جوانان در تشکلها علاوه بر کسب تجربه در مدیریت کارهای فرهنگی و اعتقادی مقدمه ای است تا بتوان در مدیریت کشور نقش آفرین شد.
مشاور استاندار با اشاره به پیشرفتهای ایران در حوزههای مختلف گفت: جوانان با همتی والا توانستند در همه حوزهها وارد شوند و در کشور نقش آفرینی کنند و این مهم باعث نگرانی غربیها شده است.
وی اضافه کرد: سطح آگاهی جوانان باید افزایش یابد و اگر به شبهات آنها پاسخ داده شود می توانند در تصمیم گیری ها خوب عمل کنند.
در پایان از جوانان موفق شهرستان آبیک با اهدای لوح تقدیر شد.
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