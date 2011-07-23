دریچه سر ریز سد کارون 4 در اراک طراحی و ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازندگان تجهیزات انرژی، در اراک متمرکز هستند و در کنار ساخت تجهیزات پالایشگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، در ساخت انواع پل ها و سدها مهارت دارند.

به گفته مسئولان ماشین سازی قرار است دستگاه های دریچه سر ریز سد کارون 4 در شرکت مهندسی و ساختمان توسط صنعتگران ماشین سازی اراک طراحی و ساخته می شود.

این تجهیزات برای سد کارون 4 است که در چند روز گذشته توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

30 میلیارد ریال صرفه جویی

این 3 دریچه با 30 میلیارد ریال اعتبار، هرکدام با 160 تن وزن، 11 متر عرض و 17 متر ارتفاع مدت یک سال طراحی و ساخته می شود.

مدیر پروژه ساخت تجهیزات هیدرو مکانیکال سد کارون 4 گفت: پیش مونتاژ یکی دریچه ها انجام شده و 2 دریچه دیگر هم تا شهریور امسال ساخته می شود.

محمد تنظیفی حجم کل قرار داد شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با مجری طرح کارون چهار 120 میلیارد ریال دانست و افزود: مراحل طراحی ، ساخت و نصب این دریچه ها در شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک اجرا می شود.

کنترل حجم آب سد، با دریچه ها

دریچه های قطاعی یا سرریز، حجم آب سد را کنترل می کند و وقتی ذخیره آب سد از ظرفیت آن بیشتر شود با باز شدن، آب اضافه را تخلیه می کند.

طراح و رئیس کارگاه ساخت دریچه های سرریز سد کارون 4 هم گفت: این دریچه ها با دقت بالا و انحراف 3 میلیمتر ساخته شده و منطبق با استانداردهای جهانی است.

مجید شیخی افزود: برای طراحی و ساخت این دریچه ها 11هزار نفر روز کار انجام شده است.

صنعتگران اراک امتحان پس داده اند

پیش از این 4 دستگاه دریچه اضطراری، 3 دستگاه دریچه تعمیراتی و 3 دستگاه آشغال گیر دریچه اضطراری ساخت این شرکت در سد کارون 4 نصب شده است.

شیخی گفت: هر دریچه شامل پنج قطعه بدنه و 6 بازو است که پس از آزمایش ابعاد، زوایا، جوشکاری سازه و رنگ آمیزی برای نصب به سد کارون 4 در استان خوزستان منتقل می شود.