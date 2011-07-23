قتل قوی ترین مرد کشور در کرج/ مخابره انتقاد بالاترین مقام انتظامی از اراک

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهی نیروی انتظامی کشور چهارشنبه به استان مرکزی سفر کرد و طی یک روز حضور در استان برنامه های مختلفی اجرا شد.

حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم با انتشار خبر قتل دادداشی همراه بود که تاثر بسیاری از مردم کشور را در پی داشت و اکنون خبر تاپ محافل مختلف است که انتقاد بالاتریم مقام انتظامی کشور نسبت به غیر قانونی نشدن استفاده از سلاح سرد را همراه داشت.

نیازمند تصویب قوانین قاطع در مورد استفاده از سلاح سرد هستیم

فرمانده نیروی انتظامی کشوربرخورد با حاملان سلاح سرد را نیازمند تصویب قوانین قاطع و محکم از سوی قانون گذاران دانست و گفت:

سردار اسماعیل احمدی مقدم افزود: با وجود شیوع استفاده از سلاح سرد در بین عده ای از جوانان و نوجوانان و وقوع حوادث دلخراش و تلخ در کشور متاسفانه با گذشت سه سال از طرح موضوع تصویب قانون برخورد با حاملان سلاح سد هنوز این قانون در مجامع قانونگذار کشور به تصویب نرسیده و این عامل همواره امنیت اجتماعی را تهدید می کند.

مراسم تشییع داداشی قربانی سلاح سرد

وی با اشاره به حادثه اخیر ناشی از حمل سلاح سرد توسط افراد در جامعه که منجر به قتل یکی از قهرمانان ورزشی کشور شد بیان داشت: مسئولان قانونگذار کشور نباید با تاخیر انداختن تصویب قانون برخورد با حاملان سلاح سرد موجب فراهم شدن زمینه بروز چینین حوادثی را در جامعه شوند.

وی تاکید کرد: تصویب قوانین پیشگیری از جرائم نقش مهمی در تامین و تضمین امنیت جامعه ایفا می کند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور تصویب قانون برخورد با حاملان سلاح سرد نیازمند یک کار فرهنگی گسترده از سوی مسئولان فرهنگی، رسانه ها و دستگاههای اجتماعی کشور دانست.

برخورد قاطع با متظاهران به روزه خواری

خبر دیگر فرماندهی انتظامی کشور برخورد جدی با هنجارشکنان در ماه رمضان است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم صبحگاه نیروهای انتظامی استان مرکزی گفت: اگر چه روزه خواری به دلایل مختلف شرعی اعم از مسافرت افراد، بیماری و ... اشکالی ندارد اما این مسئله جواز افراد برای تظاهر به روزه خواری در ملاء عام نیست.

وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان از شأن و جایگاه بالایی در فرهنگ دینی مردم ما برخودار است لذا نیروی انتظامی اجازه نمی دهد عده ای هنجار شکن با تظاهر به روزه خواری در ملاء عام این ارزشها را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه تلاش در راستای تسهیل شرایط روزه داری در ایام مبارک رمضان در دستور کار نیروهای انتطامی سراسر کشور قرار دارد، گفت: تسهیل ترافیک در ساعات نزدیک افطار در کنار برخورد با هنجارشکنان از دیگر وظایف نیروهای انتظامی سراسر کشور در ماه مبارک رمضان است.

استان در کاهش جرائم موفق و در کشور برتر است

این خبر را فرمانده نیروی انتظامی استان در جریان سفر سردار احمدی مقدم مطرح کرد و افزود: همگرایی خوب حاکم بین مسئولان استان مرکزی و اعضای شواری تامین این استان بستر تحقق این مهم را در استان مرکزی فراهم کرده است.

سردار مجتبایی ادامه داد: استان مرکزی با کسب رتبه سوم کاهش سرقت ها، کسب رتبه دوم کشف سرقتها، کسب رتبه دوم حوزه آموزش نیروها، کسب رتبه سوم شاخصهای عملیاتی و کسب رتبه نخست کارنامه عملیاتی از جایگاه مطلوبی در سطح کشور برخوردار است.

دستگیری هکرهای حرفه ی کشور در استان مرکزی

خبری که توجه بسیاری از کاربران اینترنت و رایانه را به خود جلب کرد دستگیری هکرهای حرفه ای کشور در استان مرکزی پس از دو سال تلاش و بررسی هزاران سند بود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: دو باند حرفه ای سرقت و هک در شش استان کشور خرابکاری کرده بودند که توسط پلیس استان مرکزی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بررسی 21 هزار شماره تلفن ، بازرسی هزار و 200 خودرو و چهره نگاری ، سه عضو این باند را که طی 2 سال گذشته در 6 استان کشور اقدام به سرقت الکترونیکی می کردند شناسایی و دستگیر کردند.

مجتبایی با اشاره به اینکه دو عضو دیگر هم تحت تعقیب هستند افزود: سارقان تاکنون به 30 فقره سرقت به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف کرده و تاکنون 23 مالباخته نیز در این زمینه شناسایی شده اند.



وی گفت: آنان در پوشش لباس ماموران انتظامی در ساعات پایانی روز با کمین مقابل نمایشگاهها و شناسایی افراد در بانکها، با استفاده از چند دستگاه خودرو به بهانه همراه داشتن مواد مخدر در خودروهای هدف آنها را متوقف و سوئیچ خودرو، وجه و مدارک سرنشینان را سرقت می کردند.



هفته بهزیستی/ 4 درصدی جمعیت استان مرکزی معلول است



به مناسبت هفته بهزیستی حجم اخبار حوزه بهزیستی در خورد توجه بود و با توجه به اینکه بیش از 21 هزار معلول در استان را تحت پوشش دارد که این افراد بخشی از معلولان استان هستند و گفته می شود حدود 4 درصد جمعیت استان معلول هستند.

در این هفته برنامه های مختلفی برای افراد تحت پوشش بهزیستی اجرا شد و 32 خانه به تعدادی از معلولان اراک و آشتیان واگذار شد.



معلولان را توانمند کنیم

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در دیداری که با مسئولان بهزیستی استان داشتند بر توانمند سازی مددجویان بهزیستی تاکید کرد و آن را بسترساز رشد اجتماعی آنان و جامعه دانست.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی فزود: بهزیستی استان مرکزی باید با شناسایی استعدادهای بالقوه موجود در میان مددجویان تحت پوشش خود و هدایت درست این استعدادها ضمن توانمندی مددجویان بستر رشد وتعالی اجتماعی جامعه را فراهم کند.

وی با بیان این که بهزیستی در قبال مددجویان تحت پوشش خود وظیفه شرعی و قانونی بزرگی عهده دار است گفت: مددجویان تحت پوشش بهزیستی افرادی آبرومند و نیازمند حمایت برای حضور مؤثر در جامعه هستند.

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