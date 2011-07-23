طرح آبرسانی نخستین شهر نفتی خاورمیانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط زادگاه نفت خاورمیانه به گونه ای بود که به همان میزان که از وجود نفت سیراب بود در تشنگی داشتن آب می سوخت و این مشکل تا به امروز تامین آب برای این شهر نفتی را با مشکل مواجه می کند به گونه ای که به گفته فرماندار شهرستان مسجدسلیمان به جرات می توان گفت که هیچ منطقه ای در این شهرستان وجود ندارد که در 24 ساعت شبانه روز به طور کامل آب داشته باشد.



مسجدسلیمان در بین شهرهای ایران از شرایط خاص جغرافیایی برخوردار است به گونه ای که این شهر یک شهر طولی محسوب می شود که طول آن 33 کیلومتر است و حتی با کلانشهر اهواز به عنوان مرکز استان نیز برابر می کند و این موضوع رساندن آب به تمامی نقاط آن را با مشکل مواجه می کند.

در گذشته به علت اینگونه مشکلات، لوله کشی آب این شهر به جای زیر زمینی به صورت روکار انجام شده که این موضوع باعث شده لوله های این شهر اکنون به شدت فرسوده و پوسیده باشند و در تمامی نقاط شهر دارای مشکلات جدی هستند.



با وجود اینکه در حال حاضر آبی که به مسجدسلیمان وارد می شود دو برابر استاندارد سرانه مصرف آب برای جمعیت این شهر است ولی به علت پوسیدگی و فرسودگی لوله های انتقال، پرت آب در این شهر فوق العاده بالاست و این موضوع باعث شده که تامین آب برای این شهر با مشکل مواجه شود. در صورتیکه مشکل لوله های فرسوده در این شهر حل شود آب کافی در اختیار مردم قرار می گیرد ولی اگر این کار با مشکل مواجه شود نمی توان آب مورد نیاز مردم را تامین کرد زیرا پرت بالای آب مانع از این کار می شود.



مشکل آب مسجدسلیمان یک موضوع 50 ساله است که به لحاظ زیرساخت و قدمت دارای مشکلات زیادی بوده اما شرکت آبفای استان در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی برای بهبود وضعیت آبرسانی به این شهرستان انجام داده است.