طرح آبرسانی نخستین شهر نفتی خاورمیانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط زادگاه نفت خاورمیانه به گونه ای بود که به همان میزان که از وجود نفت سیراب بود در تشنگی داشتن آب می سوخت و این مشکل تا به امروز تامین آب برای این شهر نفتی را با مشکل مواجه می کند به گونه ای که به گفته فرماندار شهرستان مسجدسلیمان به جرات می توان گفت که هیچ منطقه ای در این شهرستان وجود ندارد که در 24 ساعت شبانه روز به طور کامل آب داشته باشد.
مسجدسلیمان در بین شهرهای ایران از شرایط خاص جغرافیایی برخوردار است به گونه ای که این شهر یک شهر طولی محسوب می شود که طول آن 33 کیلومتر است و حتی با کلانشهر اهواز به عنوان مرکز استان نیز برابر می کند و این موضوع رساندن آب به تمامی نقاط آن را با مشکل مواجه می کند.
مسجدسلیمان - خبرگزاری مهر: با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور در نخستین شهر نفتی خاورمیانه، طرح بزرگ آبرسانی شهرستان مسجدسلیمان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، شرایط زادگاه نفت خاورمیانه به گونه ای بود که به همان میزان که از وجود نفت سیراب بود در تشنگی داشتن آب می سوخت و این مشکل تا به امروز تامین آب برای این شهر نفتی را با مشکل مواجه می کند به گونه ای که به گفته فرماندار شهرستان مسجدسلیمان به جرات می توان گفت که هیچ منطقه ای در این شهرستان وجود ندارد که در 24 ساعت شبانه روز به طور کامل آب داشته باشد.
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