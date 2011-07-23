اردشیر فرخوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شناسایی و تجلیل از نخبگان اظهار داشت: این همایش به زودی با حضور 130 نفر از نخبگان شهرستان در زمینههای فرهنگی، هنری، دینی، علمی، ورزشی، قرآنی و حوزوی برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی نخبگان در شهرهای مختلف تصریح کرد: مسئولان شهرستان در هفتههای گذشته با شناسایی نخبگان این شهرستان تلاش کردند که بانک جامعی از این افراد مفید تهیه کرده و در مراسمی که در دهکده فرهنگی تفریحی چادگان برگزار میشود، از آنها تجلیل کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چادگان با اشاره به فعالیتهای کانونهای مساجد این شهرستان در ایام اوقات فراغت تابستان گفت: در حال حاضر 9 کانون فرهنگی هنری مسجد در این شهرستان به فعالیت مشغول هستند و با برگزاری کلاسهای اوقات فراغت برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: مسئولان فرهنگی باید به جای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، غنیسازی این اوقات را در دستور کار خود قرار دهند و و در زمینههای مختلف فعالیت کنند زیرا در حال حاضر نیاز به فعالیتهای دینی و مذهبی در روستاهای استان به شدت احساس میشود.
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