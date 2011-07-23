پای توسعه به روستاهای تفت باز شد/ آغاز گازرسانی به 27 روستا

به گزارش خبرنگار مهر، وسایل ارتباطی این روزها فاصله میان شهرها و روستاها را به شدت کاهش داده و این امر گرچه در بسیاری موارد مطلوب است اما در برخی موارد دلزدگی روستاییان از محیط روستا و مهاجرت را در پی دارد.

انسان ماشینی امروز حتی در روستاها نیز به دنبال زندگی راحت و بی دغدغه است و برای دستیابی به این زندگی حتی ممکن است زادگاه خود را رها کرده و به دنبال رفاه در شهرهای مختلف حرکت کند.

این تفکر بیش از همه روستاها را دچار مشکل کرده است و امروز اغلب روستاهایی که از امکانات اولیه نظیر آب، برق، گاز و تلفن بهره مند نیستند، خالی از سکنه شده اند.

برخی از این امکانات نظیر گاز جایگزین های مناسبی دارد بنابراین هنوز در بسیاری از روستاها، احساس نیاز شدید به گاز وجود ندارد اما نسل جوان زندگی با بخاری نفتی، چراغ فتیله ای و ... را بر نمی تابد.

آهنگ توسعه طی چند سال اخیر در شهرستان تفت نواخته شده و روستاهای خالی از سکنه این منطقه شاید بتوانند دوباره شاهد حضور فرزندان خویش باشند

گرچه بسیاری از روستاها و حتی شهرهای کشور هنوز از گاز طبیعی برخوردار نیستند اما آهنگ توسعه در این راستا از چندی پیش در مناطق مختلف استان یزد از جمله روستاهای تفت نواخته شده و به نظر می رسد پای توسعه کم کم به روستاهای تفت باز می شود.

تفت که بر اساس سرشماری ها، بیشترین جمعیت مهاجر در کشور را داشته و حتی موضوع مهاجرتهای بی رویه از این شهرستان در سفر دوم هیئت دولت موضوع جلسه شورای اداری تفت بود، امروز با توسعه زیرساختها به دنبال بازگرداندن جمعیت به ویژه در مناطق روستایی است.

بیشترین مهاجرتها در کشور مربوط به شهرستان تفت بوده است

تفت که از مناطق ییلاقی استان یزد به شمار می رود، زمستانهای بسیار سردی دارد و سرمای شدید زمستان زندگی در کوهپایه های شیرکوه دشوار است به همین دلیل بیشتر روستاها در این مناطق به دلیل نبود امکانات برای زندگی به ویژه در زمستانها خالی از سکنه شده اند.

اما امروز می توان به مردمان این دیار نوید داد که تفت در مسیر توسعه قرار گرفته و به زودی بسیاری از روستاهای این منطقه گازرسانی می شوند.

گازرسانی به 27 روستای تفت آغاز شد

مسئول طرحهای گازرسانی شرکت گاز استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی آغاز گازرسانی به 27 روستای شهرستان تفت آغاز شد.

محمد مولودی اظهار داشت: این طرح شامل نصب 450 علمک، سه ایستگاه سی تی اس و 70 کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن است که با بیش از 30 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار تا پایان امسال اجرا خواهد شد.

برای اجرای شبکه 70 کیلومتری پلی اتیلین گاز روستاهای تفت، بیش از 30 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه می شود

وی افزود: پروژه گازرسانی به روستاهای علی ‌آباد، سعید‌‌آباد، مزرعه و سایر روستاهای توابع شهرستان تفت که مجموع آنها به 27 روستا می ‌رسد، بخشی از مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان یزد است.

مولودی بیان داشت: در محدوده این روستاها در مجموع 550 علمک نصب می‌ شود و قابلیت پذیرش 730 مشترک ایجاد می ‌شود.

وی یادآور شد: با نصب علمک‌ های یاد شده، امکان افزایش مشترکان گاز در روستاها وجود دارد.

مسئول اجرای طرح ‌های گازرسانی شرکت گاز استان یزد بیان داشت: در محدوده تفت گازرسانی به روستاهای نصرآباد و توابع آن انجام می ‌شود که 13 مورد از روستاهایی که تا پایان امسال گازدار می‌ شوند در این منطقه واقع شده‌ اند.



علاوه بر 27 روستایی که عملیات گازرسانی به آنها به تازگی آغاز شده، عملیات گازرسانی به تعداد دیگری از روستاها نیز از اواخر سال گذشته آغاز شده که این روستاها تا اواسط پاییز از نعمت گاز بهره مند می شوند مسئول اجرای طرحهای گازرسانی شرکت گاز استان یزد

مولودی با بیان اینکه پروژه گازرسانی به برخی از روستاها نیز از حدود پنج ماه پیش آغاز شده است،‌ اظهار داشت: پروژه گازرسانی به چهار روستای تفت از اواخر سال گذشته آغاز شده و پیش ‌بینی می ‌شود تا اواسط پاییز امسال، عملیات اجرایی آن به طور کامل به پایان برسد.

وی بیان داشت: با اجرای این پروژه، روستاهای خلیل ‌آباد، زین ‌آباد، چمران و موحدی گازدار خواهند شد.

امید می رود این پروژه ها که بخشی از مصوبات هیئت دولت به استان یزد هستند، هرچه زودتر به مرحله بهره برداری برسد و شاهد گازرسانی به همه نقاط استان یزد چنانچه از مصوبات سفرهای هیئت دولت نیز هست، باشیم.

قرار گرفتن در مسیر توسعه تنها با کار مسئولان میسر نیست و مردم نیز لازم است به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

از آنجا که اجرای سریع پروژه ‌های گازرسانی وابسته به اعتبارات است و بخش اعظمی از اعتبارات شرکت گاز نیز از محل وصول قبوض گاز مشترکان تامین می شود، پرداخت به موقع این قبوض می تواند به اجرای سریعتر پروژه ها کمک کند.

مردم یزد که بیش از 30 میلیارد تومان به شرکت گاز بدهکارند، با پرداخت به موقع قبوض خود و بدهی های معوقه می توانند راه را برای توسعه هرچه بیشتری استان یزد هموار کنند.