عرضه گسترده مرغ، گوشت و شکر/ توقف اصلاح قیمتها در ماه رمضان

حسین مدرسخیابانی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی مشابه سالهای قبل برنامه ویژهای برای ماه مبارک رمضان تدارک دیده که از دو سه جنبه متفاوت با سالهای گذشته است؛ چراکه امسال اولین سالی است که ماه مبارک رمضان همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها است و البته برخی نگرانیها نیز در سطح جامعه بابت ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع مطرح شده است.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: بر خلاف این دیدگاهها، تدارک برنامههای وزارت بازرگانی برای ماه مبارک رمضان، امسال بسیار زودتر از سالهای گذشته کلید خورده است؛ به گونهای که اول اردیبهشت 90، جلسات ویژه تنظیمبازار ایام ماه رمضان در ستاد و استانها تشکیل شده و این موضوع در دستور کار استانداران و جلسات تنظیمبازار استانی قرار گرفته است.
وی از تشکیل کمیته ویژهای برای اجرای برنامههای طرح ضیافت خبرداد و تصریح کرد: در سالهای قبل، برنامههای تنظیمبازار رمضان با محوریت وزارت بازرگانی انجام میشد و شورای اصناف و واحدهای صنفی، دولت را همیاری میکردند، در حالیکه امسال با تشکیل ستاد تنظیمبازار اصناف و مسئولیت رئیس شورای اصناف کشور، طبیعی است که یک جابجایی صورت گرفته که مفهومش این است که محور اصلی مسئولیت مستقیم تنظیمبازار کشور در ماه رمضان، با شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی در استانها است و وزارت بازرگانی پشتیبانی میکند.
12 هزار غرفه عرضه مستقیم کالا
به گفته مدرسخیابانی، ویژهترین برنامه تنظیمبازار ماه رمضان، برگزاری فروش فوقالعاده است که در سه سطح دنبال میشود، یکی از این سطوح برگزاری نمایشگاههای طرح ضیافت است که در 300 نقطه کشور بالغ بر 12 هزار غرفه و به گستره 31 استان کشور کالاهای مشمول طرح یعنی برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی، خرما، زولبیا و بامیه و مواد لبنی و کالاهای مصرفی مردم در این ایام را عرضه کرده و به تقاضای مازادی که بر بازار وارد میشود، پاسخ میدهند.
وی اظهار داشت: این فروش فوقالعاده در کنار شبکه عادی حرکت میکند؛ ضمن اینکه نوع دیگری از فروش فوقالعاده نیز از سوی واحدهای صنفی در رستههای مرتبطی که نام برده شد، برگزار میشود که در آن، حدود 16 هزار واحد صنفی در سراسر کشور مشارکت دارند.
مدرسخیابانی سومین سطح فروش فوقالعاده را برگزاری فروش ویژه در فروشگاههای زنجیرهای عنوان کرد و گفت: بالغ بر 200 شعبه فروشگاههای زنجیرهای بزرگ، برنامههای ویژهای تدارک دیدهاند؛ ضمن اینکه در میادین میوه و تره بار تهران نیز بازارچههایی برپا خواهد شد که به صورت واقعی اعلام کنند که فراوانی کالا در ایام ماه رمضان وجود دارد و فروشهای ویژه به کمک شبکه توزیع موجود کشور آمدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در برگزاری این فروشهای فوقالعاده، کالاها با 5 تا 15 درصد زیر قیمتهای جاری بازار عرضه میشود.
توزیع سه کالا از محل ذخایر کالایی هدفمندی
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از توزیع گسترده سه کالا از محل کالاهای ذخیرهسازی شده طرح هدفمند کردن یارانهها خبرداد و گفت: یکی از این کالاها مرغ است که از محل ذخایر بینظیری که 8 برابر عدد مشابه اول ماه رمضان سال گذشته است، توزیع میشود. البته تمامی این ذخایر مربوط به تولیدات داخلی است که در ایام مازاد عرضه، از سوی وزارت بازرگانی از بازار جمعآوری شده است.
وی اظهار داشت: از محل ذخایر همچنین، توزیع ویژه شکر صورت خواهد گرفت که با 15 درصد زیر قیمت بازار، فروش ویژهای خواهد داشت.
مدرسخیابانی از توزیع گسترده روغن هم خبرداد و گفت: با هماهنگی و همکاری انجمن روغن نباتی، قرار بر این است که روغن مورد نیاز مردم با 12 تا 15 درصد تخفیف به صورت ویژه عرضه شود.
وی افزود: همچنین از محل ذخایر گوشت منجمد نیز توزیع گستردهای صورت خواهد گرفت، این درحالی است که به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اطلاعرسانی شده که برای تامین نیازهای کلان خود وارد بازار نشوند و تقاضای حجیم به بازار وارد نکنند، بلکه به وزارت بازرگانی مراجعه کرده و به میزانی که درخواست دارند، کالا دریافت کنند.
انجام 90 میلیون قطعه جوجهریزی
مدرسخیابانی گفت: در کنار این، وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامهریزی کرده است که میزان جوجهریزی منتهی به ماه رمضان را بیشتر کرده و اعلام هم شده است که بالغ بر 90 میلیون قطعه جوجهریزی شده که این رقم، بالغ بر 160 هزار تن مرغ آماده طبخ را به دنبال دارد. در واقع این رقم، 15 تا 20 هزار تن بالای حد معمول تقاضا است و ممکن است حتی نیازی به ذخایر مرغ منجمد وزارت بازرگانی هم نباشد.
وی همچنین در مورد تامین خرمای مورد نیاز مردم در این ایام نیز گفت: یکی از کالاهای مهمی که همواره طرف حساب تنظیمبازار است، خرما است که از ماهها قبل برای آن تدارک دیده شده است؛ به نحوی که در چند استان خرماخیز با اولویت کرمان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس خرماکاران بتوانند از طریق واگذاری غرف ویژه سازمان میادین و در نمایشگاهها دو غرفه ویژه عرضه خرما و مواد لبنی حتما وجود داشته باشد.
مدرسخیابانی گفت: در مورد قیمت خرما اطمینان میدهیم که عرضه مستقیم 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار است.
توقف اصلاح قیمتی کالاها تا پایان ماه رمضان
به گفته وی، برای آرامش بازار در کنترل قیمتها، دو سه کار به صورت همزمان انجام شده است، به این معنا که هر نوع بازنگری و قیمتگذاری جدید از دستورکار سازمان حمایت تا بعد از ماه رمضان خارج شد؛ چراکه این امر خود باعث میشود که همه تولیدکنندگان تکلیف خود را بدانند که تا پایان ماه رمضان، فاز اصلاح قیمت متوقف خواهد شد و بر این اساس، هیچ فردی درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت را نخواهد برد.
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: همچنین با هماهنگیهای بعمل آمده، شوکهای تعرفهای گرفته شده و همانطور که در مورد شکر با بالارفتن قیمت، تعرفه به حالت قبل بازگشت، در مورد سایر کالاها نیز اگر نیاز باشد این کار صورت خواهد گرفت.
وی از برگزاری طرح ویژه نظارتی برای کنترل قیمتها خبرداد و گفت: این طرح با مشارکت بازرسان سازمان حمایت، سازمانهای بازرگانی و بازرسی اصناف صورت خواهد گرفت که در مجموع بالغ بر 5 هزار بازرس در ایام ماه رمضان به صورت ویژه بر روی کالاهای پرتقاضا نظارت خواهند داشت تا از حیث قیمت، کم فروشی، احتکار و امتناع از عرضه، سودجویان فرصت نداشته باشند.
به اعتقاد مدرسخیابانی، مجموع ابزارهای تامین کالا برای ماه رمضان 90 به خوبی عمل کرده و شبکه توزیع گسترده با 2 میلیون و 400 هزار واحد صنفی و بالغ بر 1000 شعبه فروشگاه زنجیرهای بزرگ به علاوه نمایندگی کارخانجات و نمایشگاهها و میادین در خدمت بازار است تا در ماه رمضان خوب پیش رود.
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