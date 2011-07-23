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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۰

در سه ماه نخست سال جاری/

کمک های مردمی در خراسان شمالی 40 درصد افزایش یافت

کمک های مردمی در خراسان شمالی 40 درصد افزایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون کمیته امداد خراسان شمالی گفت: طی سه ماه نخست امسال مردم خراسان شمالی 8 میلیارد و 716 میلیون ریال به محرومان کمک کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است.

برات سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع کمک های مذکور مبلغ 3 میلیارد و 646 میلیون ریال از محل کمک های مردمی است که در بخش های صدقات و سایر کمک ها اعطا شده است.

وی تصریح کرد: مبلغ 5 میلیارد ریال نیز از کمک هایی است که به صورت امانت در اختیار کمیته امداد استان قرار گرفته است تا در سرفصل مشخص برای مددجویان هزینه شود.

وی وجوهات امانی را در قالب اکرام ایتام ، زکات و سایر کمک ها عنوان کرد و افزود : کمک های جمع آوری شده توسط مردم برای درمان، هزینه تحصیلی دانش آموزان، مسکن، اشتغال و جهیزیه برخی از نیازمندان و مددجویان این نهاد هزینه می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در خاتمه یادآور شد: در سه ماهه نخست سال گذشته مردم خراسان شمالی در برنامه های مختلف مبلغی بالغ بر 6 میلیارد و 227 میلیون ریال به محرومین کمک کردند.

کد مطلب 1364687

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