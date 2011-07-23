جشنواره موسیقی کردی دوباره برگزار می شود

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ششمین جشنواره موسیقی کردی که با شش سال وقفه مواجه شده بود با پیگیری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و با حمایت مسئولان استانی و کشوری برای بار دیگر به میزبانی شهر سنندج برگزار می شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه علیرغم غنای بالای هنر موسیقی کردی به عنوان یکی از ارکان موسیقی ایرانی، به دلایل صرفا سلیقه ای این جشنواره با تعلل و تعطیلی مواجه شده بود، افزود: با پیگیری های استان کردستان و همکاری تنگاتنگ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای تقویت همگرایی و همبستگی ملی و ارزش نهادن به فرهنگ اقوام جشنواره موسیقی کردی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در مناطق کردنشین احیا و مجددا در سال جاری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ارزش نهادن به برنامه های فرهنگی و هنری موثر توسط دولت دهم را یکی از حرکات زیربنایی و موثر در این استان خواند و عنوان کرد: متاسفانه عده ای با القای تفکرات دشمنان نظام و در قالب ابزار جنگ نرم درصدد زیر سئوال بردن خط مشی فرهنگی دولت عدالتخواه در استان کردستان بودند که با درایت استاندار کردستان در یک سال اخیر و همکاری جامعه کوشای فرهنگ و هنر استان شاهد احیای خیلی از رویدادهای کلان فرهنگی و هنری استان بودیم.

میمنت آبادی نفس خدمت صادقانه به هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در استان کردستان به دور از غوغاسالاری مولود تفکر استکبار جهانی را مهمترین شاخص فعالیت هنری موثر عنوان کرد و گفت: انعکاس اخبار و گزارش های کذب رسانه ای که موجب شادی دشمنان نظام می شود با هر کسوت و جایگاهی به دور از اخلاق حرفه ای رسانه های جمعی است و امروز می طلبد که اصحاب خدوم رسانه در کردستان با ایجاد سپر دفاعی در مقابله با هجمه فرهنگی دشمن قابلیت های این استان فرهنگی را بیش از پیش متبلور سازند.

وی تقویت جایگاه حقوقی انجمن های فرهنگی و هنری و ادبی با واگذاری امور تصدی گری برنامه های سال جاری را مهمترین هدف کوتاه مدت نام برد و افزود: عمل به قانون در چارچوب قوانین و مقررات جاری، فعالیت مستمر به دور از هواداری از جریانات انحرافی ضد انقلاب در منطقه، شرط لازم و کافی جهت فعالیت هنرمند و ادیب معتقد به تولید اثر فاخر در کردستان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان از آحاد مردم کردستان خواست تا این اداره کل را در هرچه بهتر اجرا شدن برنامه های فرهنگی و هنری یاری رسانند.