تصویربرداری "گلبهار" 30 تیرماه به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "گلبهار" روز پنج شنبه 30 مرداد ماه با حضور ارژنگ امیر فضلی در پادگان نکا در شهر مازندران به پایان رسید. تدونی انی فیلم نیز به زودی آغاز خواهد شد.
تصویربرداری این فیلم تلویزیونی با دوربین FullHD انجام میشود. این فیلم علاوه بر پخش از شبکه سه سیما در مراسم افتتاحیه جشنواره بیماریهای خاص که به زودی زمان برگزاری و جزئیات آن اعلام خواهد شد نیز به نمایش درخواهد آمد.
"گلبهار" داستان دختری هنرمند به نام گلبهار را روایت میکند که مبتلا به بیماری ام اس است و به همین دلیل مراسم ازدواجش به هم میخورد و دچار بحران روحی میشود اما او تلاش میکند تا بر مشکلات فائق آید ...
در این فیلم ارژنگ امیرفضلی، اسماعیل سلطانیان، مهران رجبی، محبوبه بیات و با معرفی پادینا رهنما ایفای نقشهای اصلی را برعهده دارند.
تعدادی از عواملی که در ساخت فیلم همکاری دارند، عبارتند از:تهیه کننده و مجری طرح: پوران درخشنده، کارگردان: محمدابراهیم معیری، نویسنده فیلمنامه: محمدرضا هاشمیان، مدیرتصویربرداری: نادر معصومی، صدابردار: داریوش صادقپور، طراح صحنه و لباس و گریم: نوید فرحمرزی، دستیار اول کارگردان: رضا حسینپور، مدیربرنامهریزی: محمد امین محمودییکتا، عکاس: بهرنگ دزفولیزاده، مدیرتولید: عباس درخشنده، مدیر تدارکات: محسن پناهی، تصویربردار پشت صحنه: فربد رحیمیمقدم و منشی صحنه: فاطمه پالندی.
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