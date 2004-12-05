ضمانت ايران ، قول و تعهدات اخلاقى اروپايي ها است // جزاير سه گانه متعلق به ايران است و در تعلق آن به ايران هيچ ترديدى وجود ندارد // آمريكايي ها درصدد ايجاد هياهو و شانتاژ هاي خبري هستند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص نامه اخير اتحاديه اروپا به ايران در خصوص نقض حقوق بشر در كشور گفت : موضوع حقوق بشر در دستور كار ايران و اروپاست و هم اروپا و هم ايران مطالبي را براي عرضه در اين خصوص دارند و اين يك بحث يك طرفه نيست .



سخنگوى وزارت امور خارجه با اشاره به اينكه ما از وضعيت حقوق بشر در اروپا نگرانى جدى داريم گفت : متاسفانه اسلام ستيزى در اروپا شدت گرفته و دامنه آن نيز وسعت يافته است . اروپا بايد تمهيدات لازم را انجام دهد كه بيش از اين شاهد نقض حقوق اقليتها ومسلمانان در كشورهاى اروپا نباشيم .



وى در مورد آغاز مذاكرات با اروپاييها در زمينه توافق نامه پاريس و تشكيل گروه هاي كاري گفت : مذاكرات جدى با اروپا از هفته هاى آينده آغاز خواهد شد و در زمان حاضر نيز كميته هاى كارى براى تحقق توافقات در زمينه هاى مختلف درحال شكل گيرى است .

آصفي درخصوص ضمانت اجرايى تعهدات اروپايى ها در خصوص توافق نامه پاريس گفت : ضمانت ايران ، قول و تعهدات اخلاقى اروپايي ها است. اگر آنها به تعهدات اخلاقى خود عمل نكنند و قول خود را زير پا بگذارند، جمهورى اسلامى ايران خود را ملزم به وفادارى به توافق نامه نمي بيند .



سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص اظهارات اخير امير جديد امارات متحده عربى در مورد جزاير ايرانى خليج فارس گفت : بحث سه جزيره مطرح نيست بلكه سوء تفاهم فقط در خصوص جزيره ابوموسى مطرح است كه آن هم در قالب قرارداد 1971قابل گفتگو است . اين جزاير متعلق به ايران است و در تعلق آن به ايران هيچ ترديدى و شكي وجود ندارد اما از آنجا كه روابط دوستانه با برادران امارات داريم ، مايل هستيم كه از طريق گفتگوهاى طرفينى سوءتفاهم را برطرف نماييم .

وي در خصوص شانتاژهاي خبري رسانه هاي آمريكايي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران گفت : هم مسئولين و هم رسانه هاي آمريكايي مي دانند كه باختند و آن طوري كه تصور مي كردند، نشد بنابراين درصدد ايجاد هياهو و شانتاژ هاي خبري هستند .

آصفي در خصوص بازرسي از لويزان و پارچين گفت : لويزان بازرسي شد و ادعاهاي آمريكا در اين خصوص كذب در آمد ما در چارچوب تعهدات و توافقات با آژانس آماده همكاري هستيم .

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص زمان كوتاه شدن ديوار بي اعتمادي بين ايران و آمريكا گفت:براي كوتاه كردن ديوار بي اعتمادي لازم است كه آمريكا در سياستهاي خود تجديد نظر كند و در جهت تغيير سياست هاي خود گام بر دارد .

خبر تكميلي متعاقبا ارسال مي شود .