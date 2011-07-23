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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

طی چهار ماهه نخست سالجاری/

هفت میلیون نفر ساعت در زنجان تحت آموزش حرفه آموزی قرار گرفتند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: طی چهار ماهه نخست سالجاری برای 10 دستگاه اجرایی به تعداد 55 هزار نفر دوره و هفت میلیون نفر ساعت برنامه حرفه آموزی انجام شده است.

 قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اشاعه فرهنگ حرفه آموزی را از محورهای مهم در دولت عدالت محور عنوان کرد و افزود: دولت در راستای ارتقای حرفه آموزی و ترویج آن در 10 دستگاه اجرایی آموزش لازم را در دستور کار قرار دارد
 
وی با اشاره به اینکه 1 تا 6 مرداد ماه روز مهارت و حرفه آموزی است اظهار داشت: 551 هزار و 55 نفر دوره با 722 هزار و 8607 نفر ساعت به تعداد 26 هزار و 31 دوره بوده است که تعداد این حرفه های آموزشی 279 مورد بوده است که این آموزشها در 7 شهرستان و 36 دهستان و 148 روستا بوده و 28 میلیون و 598 هزار ریال هزینه شده است.
 
رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان تعهد سالانه ده دستگاه اجرایی را در 208 روستا و 40 دهستان و 7 شهرستان اعلام کرد و افزود : 26 هزار نفر دوره و 27 هزار نفر ساعت آموزش حرفه آموزی دیده اند با تعداد 1211 دوره و 70 حرفه در مراکز ثابت ، تیم سیار شهری و روستایی و مجازی ، رسانه ملی ، CD های آموزشی بوده است .
 
صیادی تاکید کرد: 15 حرفه آموزشی در حوزه کشاوزی، صنعت، خدمات و گردشگری توسط صدا و سیما پخش شده است و اجرای حرفه آموزشی در قالب استاد و شاگردی به تعداد 197 کار آموز و 67 کار آموز بوده است.
 
وی یادآور شد: برنامه آموزشی موسسات کارآموزی آزاد با افزایش تعداد مجوزها صادر شده و ظرفیت های موجود به میزان 41 درصد نسبت به سال 89 افزایش داشته است.
 
رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان افزود: 30 درصد از دوره ها در 4 ماه سال اضافه شده است و در چارچوب فعالیت های آموزشی قرار داده ایم.
 
صیادی تعداد کارآموزان از سال 86 تا 89 را 78 هزار و 626 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 45 درصد بانوان و 55 درصد مردان بوده اند.
 
وی گفت: افزایش مهارتی در دستگاههای اجرایی در سه ماهه اول 10 هزار و 965 نفر ساعت است که افزایش 48 درصد نسبت به برنامه ریزی داشته است.
 
کد مطلب 1364711

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