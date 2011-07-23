به گزارش خبرنگار مهر، مهلت نقل و انتقالات یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از 19 خردادماه سالجاری آغاز شده بود، ساعت 24 امشب به پایان می رسد.

در این فرصت زمانی 45 روزه تیم‌های لیگ برتری می توانستند تا شش بازیکن از 18 تیم حاضر در این مسابقات و سه تیمی که در پایان لیگ دهم به لیگ دسته اول سقوط کرده‌اند، جذب کنند.

در پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر که امشب به پایان می رسد، باشگاه‌ها فقط می توانند یک بازیکن آزاد جذب کنند. بازیکن آزاد، بازیکنی است که با هیچ باشگاهی قرارداد ندارد و می تواند بدون محدودیت با باشگاه خواهانش قرارداد امضا کند.

مصطفی شهبازی، مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این مطلب افزود: بعد از پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر سیستم پذیرش بازیکنان خارجی برای لیگ ایران قطع می شود و باشگاه‌ها نمی توانند بازیکن خارجی نیز جذب کنند.

وی افزود: اگر آن بازیکن خارجی آزاد بوده و تحت قرارداد با باشگاهی نباشد، باشگاه متقاضی می تواند با او عقد قرارداد کند.

در حال حاضر بیشتر تیم‌های لیگ برتری فهرست نفرات‌شان تکمیل است و تنها چند جای خالی در فهرست بازیکنان این تیم‌ها دیده می شود.