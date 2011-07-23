درآمدزایی مهمترین چالش هنرمندان صنایع دستی است

فرهاد معماری آذر، در حاشیه نمایشگاه تخصصی خانه هنرمندان صنایع دستی تبریز به خبرنگار مهر گفت:‌ برگزاری نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری راه حل مناسبی برای رفع این مشکل است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای صنایع دستی از جمله اقدامات ارزشمند برای معرفی و شناساندن آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی است اما در کنار این اقدام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در خصوص برپایی نمایشگاه نیز از ضروریات به شمار می آید.

وی با اشاره به مشکلات هنرمندان حوزه صنایع دستی گفت: البته باید گفت که تنها برگزاری نمایشگاه صنایع دستی برای رفع این مشکل کافی نیست و این هنرمندان نیازمند حمایت ها و پشتیبانی های بیشتر از طرف مسئولین هستند.

معماری آذر تاکید کرد: در حال حاضر عمده ترین مشکل هنرمندان صنایع دستی موضوع درآمد زایی است چرا که وقتی هنرمند از بابت درآمد دغدغه دارد نمی تواند برای خلق آثار هنری تمرکز کافی داشته باشد و به تبع این امر، کیفیت کار کاهش می یابد.

این هنرمند عدم استفاده از استادان مجرب برای آموزش صنایع دستی در برخی آموزشگاه ها را از مشکلات دیگر این حوزه عنوان کرد و اظهار کرد: استفاده از هنرمندان با سابقه صنایع دستی در آموزشگاه های مرتبط علاوه بر آموزش صحیح صنایع دستی، می تواند حمایت و انگیزه ای برای این هنرمندان باشد.

گفتنی است فرهاد معماری آذر بیش از 12 سال است که در رشته های مشبک کاری و معرق چوب به فعالیت مشغول است و آثار خود را در نمایشگاه های داخلی متعددی به نمایش گذاشته است.