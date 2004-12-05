  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۹

مديركل فرودگاه بين المللي امام در گفت و گو با "مهر":

انتقال عمليات پروازي حجاج به فرودگاه امام، 65درصد ترافيك اطراف فرودگاه مهرآباد را كم مي كند

انتقال عمليات پروازي حجاج به فرودگاه امام، 65درصد ترافيك اطراف فرودگاه مهرآباد را كم مي كند

مدير كل فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) گفت: با انتقال عمليات پروازي حجاج به اين فرودگاه 65 درصد از ترافيك اطراف فرودگاه مهرآباد كاسته مي شود.

رجبعلي مهرجويي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با تاكيد بر اينكه براي بازگشايي فرودگاه امام خميني(ره) منتظر تصميم گيري مقامات ارشد كشور هستيم، تصريح كرد: درصورت هماهنگي با سازمان حج و زيات و ساير ارگان ها و دستگاه هاي ذي ربط  مي توان عمليات پروازي حجاج را از فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) آغاز كرد كه در اين شرايط ما نيز اعلام آمادگي مي كنيم.
وي كه سرپرست فرودگاه مهرآباد نيز هست، افزود: در زمان آغاز سفر حجاج ، به علت تعداد زياد همراهان ترافيك سنگيني در اطرف فرودگاه مهرآباد ايجاد مي شود به نحوي كه 65 درصد از ترافيك مربوط به همين مساله است.
مهرجويي در عين حال خاطرنشان كرد: هم اكنون فرودگاه مهرآباد به سازمان حج و زيارت پيشنهاد كرده است كه همراهان زائران به مصلي تهران بيايند و از آنجا حجاج به صورت مستقل به فرودگاه مهرآباد منتقل شوند كه با اين كار برخي مشكلات ترافيكي اطراف فرودگاه نيز حل مي شود.
سرپرست فرودگاه مهرآباد گفت : اين پيشنهاد درصورت هماهنگي بين سازمان حج و زيارت با شهرداري، مديريت ترافيك شهري و فرودگاه مهرآباد اجرايي خواهد شد.
وي در پايان درباره فرودگاه امام خميني (ره) اظهار كرد : هرچه مسوولان و مقامات ذي ربط در اين باره تصميم گيري كنند، مطابق آن عمل خواهيم كرد.

 

کد مطلب 136474

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار