پیشنهاد مهرابی به فدراسیون جهانی بدمینتون/ محرومیت سنگین برای تبانی

کاوه مهرابی که هفته گذشته از سوی فدراسیون جهانی بدمینتون (BWF) به عنوان یکی از اعضای کمیته سه نفره نظارت بر مسابقات و جلوگیری از تبانی در رقابتها انتخاب شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه، اقدامات لازم برای اجرا و تاثیرات آن توضیح داد.
وی اظهارداشت: تاکنون بسیاری از مربیان و بازیکنان برتر جهان به موضوع تبانی در رقابتهای برگزار شده اشاره کرده بودند اما وقتی "لین دان" قهرمان چینی در فینال رقابتهای سنگاپور از دیدار برابر هموطنش "جین چن" انصراف داد و اعتراضات زیادی را در مورد تبانی موجب شد، این کمیته نظارتی به صورت اورژانسی تشکیل شد.
مهرابی که به عنوان رئیس کمیسیون بازیکنان فدراسیون جهانی بدمینتون عضو کمیته ویژه این فدراسیون شده است، تاکید کرد: البته ثابت کردن که بازیکنان به هنگام مسابقات و به خصوص دیدارهای تاثیر گذار از صد در صد تواناییهای خود برای پیروزی استفاده نمیکنند، سخت است. با همه اینها فدراسیون جهانی تلاش می کند به هر طریقی از تبانی جلوگیری کند.
ملیپوش بدمینتون ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تشکیل این کمیته تا چه اندازه در جلوگیری از تبانیها تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: به هر حال افرادی که به فکر مسائل غیرورزشی هستند، همیشه راه حلی برای آن پیدا میکنند. همان طور که علم دوپینگ مدام در حال پیشرفت است اما وادا همچنان برای مبارزه با آن برنامه دارد.
عضو هیئت رئیسه BWF تصریح کرد: فدراسیون جهانی تلاش دارد به هر نحوی از انجام تبانی جلوگیری کند. البته در این زمینه من عقیدهای دارم که آن را به فدراسیون جهانی هم اعلام کردهام. باید برای کسانیکه اقدام به تبانی میکنند به جای جریمه ، محرومیت سنگین در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: جریمه دردی دوا نمیکند چون حتی میزان آن برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد چون کسب نتیجه، مدال یا سهمیه المپیک برایشان مهمتر است اما هیچ کس قادر به تحمل محرومیت نیست. باید برای افراد خاطی در زمینه تبانی به گونهای محرومیت در نظر گرفت که دیگر هیچ بدمینتون بازی به فکر تبانی نیفتد.
ملیپوش بدمینتون یادآور شد: اولین گزارش در مورد عملکرد کمیته ویژه فدراسیون جهانی بدمینتون در جریان رقابتهای جهان که یک ماه دیگر در لندن تشکیل میشود، به مسئولان فدراسیون ارائه خواهد شد.
کاوه مهرابی که برای کسب سهمیه المپیک برنامه دارد، در پایان گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "حضور در این کمیته با توجه به دیگر مسئولیتهایی که در فدراسیون جهانی دارید، مشکلی بابت آمادهسازی شما ایجاد نمیکند؟"، اظهارداشت: به هر حال وقت استراحتم را کم میکند اما به گونهای کار میکنم که برنامههای تمرینی و اردویی من تحت الشعاع قرار نگیرد.
نظر شما