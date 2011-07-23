پیشنهاد مهرابی به فدراسیون جهانی بدمینتون/ محرومیت سنگین برای تبانی

کاوه مهرابی که هفته گذشته از سوی فدراسیون جهانی بدمینتون (BWF) به عنوان یکی از اعضای کمیته سه نفره نظارت بر مسابقات و جلوگیری از تبانی در رقابت‎ها انتخاب شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه، اقدامات لازم برای اجرا و تاثیرات آن توضیح داد.

وی اظهارداشت: تاکنون بسیاری از مربیان و بازیکنان برتر جهان به موضوع تبانی در رقابت‏های برگزار شده اشاره کرده بودند اما وقتی "لین دان" قهرمان چینی در فینال رقابت‎های سنگاپور از دیدار برابر هموطنش "جین چن" انصراف داد و اعتراضات زیادی را در مورد تبانی موجب شد، این کمیته نظارتی به صورت اورژانسی تشکیل شد.

مهرابی که به عنوان رئیس کمیسیون بازیکنان فدراسیون جهانی بدمینتون عضو کمیته ویژه این فدراسیون شده است، تاکید کرد: البته ثابت کردن که بازیکنان به هنگام مسابقات و به خصوص دیدارهای تاثیر گذار از صد در صد توانایی‎های خود برای پیروزی استفاده نمی‎کنند، سخت است. با همه اینها فدراسیون جهانی تلاش می کند به هر طریقی از تبانی جلوگیری کند.

ملی‌پوش بدمینتون ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تشکیل این کمیته تا چه اندازه در جلوگیری از تبانی‎ها تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: به هر حال افرادی که به فکر مسائل غیرورزشی هستند، همیشه راه حلی برای آن پیدا می‎کنند. همان طور که علم دوپینگ مدام در حال پیشرفت است اما وادا همچنان برای مبارزه با آن برنامه دارد.

عضو هیئت رئیسه BWF تصریح کرد: فدراسیون جهانی تلاش دارد به هر نحوی از انجام تبانی جلوگیری کند. البته در این زمینه من عقیده‌ای دارم که آن را به فدراسیون جهانی هم اعلام کرده‌ام. باید برای کسانیکه اقدام به تبانی می‌کنند به جای جریمه ، محرومیت سنگین در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: جریمه دردی دوا نمی‎کند چون حتی میزان آن برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد چون کسب نتیجه، مدال یا سهمیه المپیک برای‎شان مهمتر است اما هیچ کس قادر به تحمل محرومیت نیست. باید برای افراد خاطی در زمینه تبانی به گونه‎ای محرومیت در نظر گرفت که دیگر هیچ بدمینتون بازی به فکر تبانی نیفتد.

ملی‎پوش بدمینتون یادآور شد: اولین گزارش در مورد عملکرد کمیته ویژه فدراسیون جهانی بدمینتون در جریان رقابت‎های جهان که یک ماه دیگر در لندن تشکیل می‎شود، به مسئولان فدراسیون ارائه خواهد شد.

کاوه مهرابی که برای کسب سهمیه المپیک برنامه دارد، در پایان گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "حضور در این کمیته با توجه به دیگر مسئولیت‌هایی که در فدراسیون جهانی دارید، مشکلی بابت آماده‎سازی شما ایجاد نمی‌کند؟"، اظهارداشت: به هر حال وقت استراحتم را کم می‎کند اما به گونه‎ای کار می‎کنم که برنامه‎های تمرینی و اردویی من تحت الشعاع قرار نگیرد.