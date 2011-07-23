عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مهلت نقل و انتقالات یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 24 امشب (شنبه شب) به اتمام می رسد و باشگاه‌های لیگ برتری تا این زمان فرصت دارند که نسبت به جذب بازیکنان جدید اقدام کنند.

وی افزود: همانطور که عنوان کردم باشگاه‌ها تا ساعت 24 امشب می توانند نفرات جدید جذب کنند و پس از ثبت قرارداد تا 72 ساعت فرصت دارند که قراردادهای نفرات جدید خود را در سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال به ثبت برسانند.

"آیا برای بازیکنان ملی پوش که با تیم ملی در اردوهای مختلف داخلی و خارجی بوده‌اند، فرصتی جدا از دیگر بازیکنان برای عقد قرارداد در نظر گرفته‌اید؟"، محمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: تا آنجائیکه من می دانم بازیکنان ملی پوش تکلیف قراردادشان مشخص است و مشکلی از این بابت ندارند. با این شرایط آن دسته از بازیکنان ملی پوش که با باشگاهی قرارداد ندارند باید تا امشب در این خصوص اقدام کنند.

رئیس سازمان لیگ برتر تمدید مهلت نقل و انتقالات این رده را منتفی خواند و گفت: اگر بازیکنی تا ساعت 24 امشب قرارداد امضا نکرد باید تا نیم فصل صبر کند تا به یک تیم لیگ برتری دیگر بپیوندد. این دسته از بازیکنان می توانند در لیگ دسته اول بازی کنند یا تا نیم فصل بدون تیم بمانند.

محمدی در خصوص بازیکنان لیگ برتری که هم اکنون بدون تیم هستند، گفت: این بازیکنان هم ظرف امروز باید با تیمی دیگر قرارداد امضا کنند و اگر در این خصوص اقدامی صورت ندادند، باید تا نیم فصل صبر کنند.

شرایط خسرو حیدری با باشگاه سپاهان و احتمال حضور او در استقلال سوژه پرسش دیگر خبرنگار مهر از عزیزالله محمدی بود که وی در این رابطه گفت: خسرو حیدری در حال مذاکره با باشگاه سپاهان است تا از این باشگاه جدا شده و به استقلال برود. اگر حیدری تا امشب از سپاهان جدا شد و به استقلال پیوست، بازیکن استقلال است، در غیر اینصورت با توجه به قرارداد دو ساله‌ای که با باشگاه سپاهان دارد، فصل آینده نیز باید برای این تیم بازی کند.