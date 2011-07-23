به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین تالیف اسماعیل شفیعی سروستانی با عنوان «غرب و آخرالزمان 3» با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 تهران رونمایی می‌شود.

این اثر به بررسی نوع ضهور اندیشه مهدویت در نگاه متفکران غربی و نیز نگاهی به موضوع آخزالزمان در اندیشه این متفکران می‌پردازد.

در رماسم رونمایی از این کتاب که روز هشتم مرداد ماه برگزار خواهد شد، محمود مطهری‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و کارشناس مسائل سیاسی و صاحب تالیفاتی چون «قدرت، انسان، حکومت»؛ «تبیین نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین الملل»، «درآمدی بر تحلیل پدیده‌های سیاسی»؛ «هویت، خشونت و توسعه پایدار و دیپلماسی عمومی آمریکا در برابر ایران» به سخنرانی خواهد پرداخت.

این مراسم با همکاری موسسه انتشارت موعود عصر و در مجتمع فرهنگی سئول برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این مراسم می‌توانند در تاریخ یاد شده به این مجتمع واقع در میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی میدان پردیس، خیابان پردیس 17 مراجعه کنند.