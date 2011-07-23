کشف جدید دلیل انقراض بزرگ جانوران در 200میلیون سال قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، در انقراض دسته جمعی بزرگی که در حدود 200 میلیون سال قبل رخ داد نیمی از گونه های دریایی موجود از بین رفتند و به طور ریشه ای اکوسیستم زمین تغییر کرد.

تاکنون دانشمندان تصور می کردند که فورانهای آتشفشانی علت این انقراض بوده است، به طوریکه در انقراض پایان دوره تریاسه، تمرکز دی اکسید کربن اتمسفر به چهار برابر سطح خود رسید و موجب شدت گرفتن فعالیتهای آتشفشانی در آن سالها شد.

از سویی دیگر، در آن زمان، فرایند اشتقاق قاره ها در زمین آغاز شد و قاره بزرگ "پانگئا" شروع به تقسیم شدن کرد که به اعتقاد دانشمندان، چهره جدید زمین و افزایش فعالیتهای آتشفشانی عامل انقراض بزرگ در 200 میلیون سال قبل بوده است.

اما اکنون زمین دیرینه شناسان دانشگاه اوخریت در هلند فرضیه دیگری را در توضیح این انقراض دسته جمعی مطرح کرده اند.

درحقیقت فعالیت شدید آتشفشانی آن زمان، به مدت 600 هزار سال ادامه داشت. درحالی که وقایع پایان دوران تریاسه تنها بین 20 تا 40 رخ دادند. به همین دلیل این پژوهشگران که نتایج یافته های خود را در مجله ساینس منتشر کردند نشان دادند که فعالیت آتشفشانها نمی تواند تنها دلیل نابودی گونه های جانوری باشد.

به گفته این دانشمندان، علت اصلی انقراضی که در 201.4 میلیون سال قبل رخ داد، افزایش سطح گاز متان در اتمسفر در پی افزایش دمای اقیانوسها بوده است.

این رویداد تنها در مدت 20 هزار سال و دقیقاً در همان زمان انقراض دسته جمعی رخ داد.

این محققان با بررسی بقایای گیاهانی که در عمق دریای تتیس رسوب کرده اند و با بررسی تجمع ایزوتوپهای کربن در این بقایای گیاهی توانستند منبع اصلی این کربن را پیدا کنند.

برپایه این نتایج، منشای بیشتر کربنی که در دوره انقراض دسته جمعی در گیاهان جمع شده اند در عوض دی اکسید کربن، گاز متان است.

براساس گزارش وایرد نیوز، به اعتقاد این دانشمندان گرمای اقیانوسها در اتمسفر مقادیر بالایی گاز متان آزاد کرد. این متان، در یک واکنش زنجیره ای منجر به افزایش بیشتر گرمای زمین شد و شرایط را برای انقراض آماده کرد.